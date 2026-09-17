El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, llegará a San Juan para desarrollar una agenda oficial durante el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. La visita incluirá encuentros con autoridades, recorridos por espacios culturales y su presencia en el concierto que brindará la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro del Bicentenario.

Según el cronograma previsto, que se encuentra sujeto a modificaciones, el funcionario nacional comenzará sus actividades el sábado 26 con una visita a la Biblioteca Popular Camilo Rojo. Además, recorrerá el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

La agenda continuará el domingo 27. A las 11.30, Cifelli visitará el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, donde también mantendrá un encuentro con autoridades.

Posteriormente, el secretario de Cultura recorrerá la Casa de la Cultura de la Ciudad de Santa Lucía, como parte de las actividades previstas durante su paso por la provincia.

El cierre de su visita será a las 20, cuando acompañará la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

La actuación de la Sinfónica formará parte de los festejos por los 10 años del Teatro del Bicentenario y marcará el regreso del organismo nacional a San Juan después de una década. El concierto será gratuito y estará dirigido por el maestro suizo Emmanuel Siffert, con la participación especial de la soprano Verónica Cangemi.

El programa anunciado incluye composiciones de Richard Wagner, Richard Strauss y Ludwig van Beethoven. La función está prevista para el domingo 27 de septiembre, a las 20, en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario.

La llegada de Cifelli se enmarca en una agenda de recorridas por distintas provincias que la Secretaría de Cultura viene desarrollando durante 2026, con visitas a instituciones y encuentros con referentes y autoridades culturales.