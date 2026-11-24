Leonardo Cobarrubia, representante del equipo Diberbool, ganó la segunda fecha de la temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2026-2027. La competencia se disputó el lunes 23 de noviembre en el Autódromo El Zonda-Eduardo Copello, en Rivadavia, y reunió a aproximadamente 50 ciclistas de las categorías Junior, Sub 23 y Elite.

El sanjuanino se impuso en la clasificación principal y encabezó una jornada que volvió a reunir a los equipos y pedalistas de la provincia en uno de los escenarios deportivos más reconocidos de San Juan.

El podio de la categoría Elite tuvo una marcada presencia de Municipalidad de Pocito: Rodrigo Daniel Díaz finalizó segundo y Gerardo Tivani ocupó el tercer lugar. Más atrás quedaron Ángel Oropel y Exequiel Alarcón, representantes de Municipalidad de Chimbas.

La clasificación continuó con Mauro Domínguez, de Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte, seguido por Marcos León Rodríguez y Balali Flores, del Team del Valle.

Los resultados de las categorías formativas

La jornada también tuvo actividad en las categorías menores. En Junior, Lautaro Cobarrubia se quedó con el primer puesto y Agustín Guzmán terminó segundo.

Por su parte, William Quintero fue el ganador de la clasificación individual, en otra de las definiciones de la competencia disputada en el circuito de Rivadavia.

La organización estuvo a cargo de la Fundación Planeta Ramírez, mientras que la fiscalización correspondió a la Federación Ciclista Sanjuanina.

La Clásica Doble Chepes será la próxima cita del calendario

El calendario provincial no tendrá demasiado descanso. Desde este viernes 27 y hasta el domingo 29 de noviembre se disputará la 54ª edición de la Clásica Doble Chepes, una de las competencias tradicionales del ciclismo regional que conecta San Juan con la provincia de La Rioja.

La prueba se realizará en homenaje a Eduardo "Meco" Buffagni y comprenderá cuatro etapas, con un recorrido aproximado de 420 kilómetros.

La primera etapa partirá desde Plaza Caucete rumbo a Chepes, el viernes alrededor de las 8. La segunda jornada se desarrollará en territorio riojano, mientras que la tercera unirá Ulapes con Milagro. Finalmente, el último tramo tendrá como recorrido Vallecito-Caucete.

De esta manera, los ciclistas sanjuaninos se preparan para una nueva edición de una carrera histórica, que pondrá a prueba la resistencia y el rendimiento de los equipos durante tres jornadas.

La temporada 2026-2027 continúa así con actividad en distintos puntos de la provincia y con nuevas oportunidades para que los representantes locales sean protagonistas del calendario rutero.