River comenzó una nueva etapa después de la salida de Eduardo Coudet. Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino y este jueves por la tarde dirigió su primera práctica al frente del plantel profesional, con la mirada puesta en el partido del domingo frente a Banfield por el Torneo Clausura.

El exmediocampista y referente del Millonario, que venía desempeñándose dentro de la estructura dirigencial del club, fue elegido para hacerse cargo del equipo de manera provisional después de la eliminación ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.

La primera práctica del ciclo Ponzio se desarrolló en el predio de Cantilo. El entrenamiento tuvo principalmente ejercicios regenerativos para los futbolistas que acumularon minutos en el compromiso internacional y no se realizaron trabajos tácticos.

La intención del nuevo cuerpo técnico es comenzar este viernes con los ensayos futbolísticos para definir el equipo que visitará a Banfield. El encuentro significará, además, la primera experiencia de Ponzio como entrenador principal.

El cuerpo técnico que acompañará al excapitán estará integrado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi serán los preparadores físicos.

“Creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición”, expresó el presidente de River, Stefano Di Carlo, al anunciar la designación del nuevo entrenador.

El debut de Ponzio

Ponzio tendrá rápidamente su estreno oficial. River visitará a Banfield este domingo 30 de agosto, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura.

El encuentro contará con la presencia de hinchas del Millonario y será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

River llegará al compromiso en medio de un momento deportivo complicado y después de la salida de Coudet, quien dejó oficialmente el cargo este jueves. El entrenador decidió dar un paso al costado tras la eliminación internacional y una serie de resultados que terminaron por volver insostenible su continuidad.

Ahora, Ponzio tendrá la misión de encabezar la transición y buscar una reacción inmediata del equipo. Su primera prueba llegará este domingo ante Banfield, cuando pasará de ser uno de los grandes referentes de la historia reciente de River a dirigir al equipo desde el banco de suplentes.