River consiguió una importante victoria frente a Lanús por 3 a 1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura. Después del encuentro, Leonardo Ponzio se refirió a su continuidad como entrenador y rechazó las versiones que hablaban de un posible cambio de director técnico.

El DT del Millonario destacó el trabajo realizado por el equipo y aseguró que se ganó el lugar que actualmente ocupa. "No tengo la fórmula para ganar, solo tengo trabajo. Me gané el lugar que tengo", expresó después del triunfo.

Ponzio respondió a los rumores sobre su futuro

El entrenador manifestó que las versiones sobre un posible reemplazo no le generan molestias personales, aunque cuestionó el impacto que pueden tener sobre la institución y los futbolistas. "No me molestan los rumores, me molesta que le hagan mal al club o a los jugadores", sostuvo.

Además, fue contundente al referirse a sus aspiraciones para el próximo año y dejó en claro que pretende continuar al frente del equipo. "Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo", afirmó.

Ponzio también consideró que el cargo debe ser respetado mientras haya una persona ocupándolo. En ese sentido, remarcó que su recorrido estuvo marcado por el esfuerzo y el trabajo cotidiano.

El triunfo ante Lanús y la clasificación

River se impuso por 3 a 1 frente a Lanús en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura. Ponzio valoró el rendimiento colectivo y destacó que el equipo consiguió un resultado importante después de una semana de tensión.

"Hoy se ganó un partido importante, jugando bien y con goles", expresó. También defendió la idea de juego del equipo, especialmente la intención de salir desde el fondo y mantener la movilidad para encontrar espacios.

El entrenador reconoció que existen errores en la salida que deben corregirse, aunque aseguró que no piensa abandonar esa propuesta futbolística. También destacó el desempeño de Thiago Almada, a quien calificó como uno de los mejores jugadores de Argentina.

El próximo rival de River

Con la clasificación asegurada, el Millonario espera por su próximo adversario en los cuartos de final. El rival saldrá del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán.

Ponzio manifestó su preferencia por enfrentar al Globo, ya que ese cruce le permitiría volver a jugar en el Monumental. "Me gustaría jugar de local nuevamente, incluso con todas las presiones que hay", señaló.