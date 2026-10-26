River llega al Superclásico con una victoria por 1 a 0 ante Racing en el Monumental, pero las declaraciones de Leonardo Ponzio después del encuentro trasladaron la atención hacia el arbitraje. El entrenador del Millonario manifestó su inquietud por las decisiones de los jueces y el uso del VAR, a pocos días de visitar a Boca.

«La preocupación está; si pasan inadvertidos, mejor», afirmó Ponzio cuando le preguntaron por la designación arbitral para el partido del próximo domingo 1 de noviembre, en la Bombonera.

El técnico aclaró que no pretende recibir ventajas, aunque tampoco quiere que las decisiones arbitrales perjudiquen a su equipo. «No quiero que me regalen nada, pero tampoco que me quiten lo que tengo», sostuvo en conferencia de prensa.

Los goles anulados que reavivaron la polémica

Las declaraciones del entrenador se produjeron después de una nueva controversia en el triunfo ante Racing. River consiguió la victoria con un cabezazo de Lautaro Rivero, pero durante el encuentro el VAR intervino para anular un gol que había convertido Ángel Correa por una posición adelantada de Gonzalo Montiel, considerado participante de la jugada.

La decisión se sumó a otras jugadas discutidas en partidos anteriores y volvió a instalar el debate sobre los criterios arbitrales en el fútbol argentino.

En ese contexto, Ponzio pidió que los jueces tengan un papel que no opaque el desarrollo del juego. «El arbitraje tiene que quedar en un lugar que cuando mejor lo hacen es cuando menos los nombran», expresó.

También consideró que el Superclásico representa una oportunidad para ofrecer un espectáculo que esté a la altura de la atención que despierta en el país y en el exterior.

Ponzio pidió bajar la ansiedad antes de visitar a Boca

Más allá de sus cuestionamientos, el entrenador valoró el resultado frente a Racing y destacó la importancia de sumar tres puntos para sostener los objetivos de River en el Torneo Clausura.

Sobre la preparación para el clásico, buscó evitar que la expectativa afecte el trabajo cotidiano del plantel. «Es una semana distinta, no tenemos que jugar el partido antes porque te adelantás a algo que no sabés cómo va a ser», señaló.

Además, se refirió a la situación física de Aníbal Moreno, quien salió durante el partido por una molestia lumbar. El mediocampista no está descartado para el encuentro ante Boca y su evolución será evaluada durante la semana.

Cuándo se juega el Superclásico

Boca recibirá a River el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 15, en la Bombonera, por una nueva fecha del Torneo Clausura.

La designación del árbitro se conocerá este martes. Mientras ambos equipos llegan tras ganar sus respectivos partidos ante los equipos de Avellaneda, las declaraciones de Ponzio sumaron un nuevo foco de atención a una semana marcada por la expectativa y la discusión sobre el arbitraje.