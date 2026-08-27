River atraviesa horas de cambios luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras la salida de Eduardo Coudet, la dirigencia decidió que Leonardo Ponzio tome las riendas del plantel profesional de manera interina, en principio hasta diciembre.

El histórico exmediocampista tendrá así su primera experiencia como director técnico y debutará este domingo frente a Banfield, por el Torneo Clausura. En esta nueva función estará acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, junto con su cuerpo técnico.

La decisión fue comunicada por el presidente de River, Stéfano Di Carlo, quien explicó que Ponzio contará con el respaldo de Escudero durante este período de transición. Además, destacó la preparación del exfutbolista para afrontar el desafío.

Ponzio, de 44 años, formaba parte de la Secretaría Técnica del club y funcionaba como nexo entre el plantel profesional y la Reserva. Pese a contar con el título habilitante, hasta el momento nunca había ejercido como entrenador.

Su historia con River es extensa. Como futbolista disputó 358 partidos con la camiseta del Millonario y conquistó 18 títulos. Fue además uno de los principales referentes del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo y capitán del equipo que levantó la Copa Libertadores 2018.

El desafío inmediato será intentar cambiar el presente futbolístico de un River que quedó fuera de la Sudamericana y que necesita recuperar terreno en el Clausura. Además, la tabla anual será determinante para sus aspiraciones de disputar competiciones internacionales durante 2027.

Después del encuentro ante Banfield, el calendario tendrá compromisos frente a Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán. Los resultados de esa seguidilla podrían ser determinantes para definir cuánto durará la experiencia de Ponzio en el banco.

Aunque inicialmente la intención es que permanezca hasta diciembre, en Núñez no descartan ofrecerle continuidad durante 2027 si consigue buenos resultados. En caso contrario, la dirigencia analiza otras alternativas y Hernán Crespo aparece entre los principales nombres para asumir desde el próximo año.