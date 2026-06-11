A pocos días del debut de la Selección Argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, Leonardo Balerdi quedó afuera de la nómina de 26 elegidos debido a una lesión muscular.

El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. El marcador central, de 27 años, se sumó a una lista de futbolistas argentinos que eran número puesto, o ya estaban en la nómina final para participar de una Copa del Mundo y fueron dados de baja.

La situación de Balerdi, se suma al historial de otros 17 jugadores argentinos que vieron cómo sus ilusiones se derrumbaban para representar al país en una Copa del Mundo, luego de haber sido elegidos por los entrenadores de turno y dados de baja, días antes del comienzo de la cita mundialista.

Roberto Zárate (Suecia 1958)

El delantero no pudo dar el presente en el Mundial de Suecia 1958. Guillermo Stábile, entrenador de la Selección, eligió su lista de 22 jugadores y en la previa disputó un amistoso ante Italia en Bologna, que dejó como saldo la lesión de Zárate tras chocar con Francisco Randop, y tuvo que salir por un fuerte dolor en la rodilla. Su lugar fue ocupado finalmente por Ángel Amadeo Labruna.

Carmelo Simeone (Chile 1962)

El 1° de mayo de 1962, el entrenador argentino Juan Carlos Lorenzo redujo de 40 a 30 la lista de los jugadores preseleccionados que la AFA había mandado a la FIFA. En el camino quedaron Osvaldo Negri (Racing), Anacleto Peano (Racing), Ricardo Ramaciotti (Argentinos), Guillermo Reynoso (San Lorenzo), Ángel Nardiello (Boca), Alfredo González (Ferro), Oreste Osmar Corbatta (Racing), Luis Artime (River), Pedro Callá (Boca) y Eduardo Curia (Racing). Entre esos 30, había ocho lesionados; uno de ellos era Carmelo Simeone, quien no se pudo recuperar de una dolencia muscular y finalmente citó en su lugar a José Sanfilippo.

Alberto Sainz y Miguel Ángel Santoro (Inglaterra 1966)

El “Toto” llevó 24 jugadores a la gira por Europa previo al comienzo del torneo disputado en Inglaterra. Cuatro jugadores quedarían en el camino y dos, que estaban para quedarse, fueron por lesiones: el arquero Miguel Ángel Santoro y el lateral derecho Alberto Sainz, quien el día anterior había sido titular en un amistoso ante el Krems de Austria. El parte médico informaba que el lateral derecho padecía forunculosis. En su lugar, viajó el Carmelo Simeone, defensor de Boca, quien justamente había quedado cuatro años antes afuera por una lesión. Un día más tarde, se lesionó Santoro, haciendo ejercicios mientras se disputaba un amistoso. El ex arquero de Independiente sufrió un desgarro en la parte interior del muslo derecho. Finalmente, Rolando Irusta, arquero de Lanús, fue su reemplazante.

Roque Avallay (Alemania 1974)

El delantero, de gran nivel en Huracán, tuvo un golpe fuerte en su pierna izquierda, no evolucionó favorablemente y tuvo que regresar a la Argentina para que finalmente su lugar lo tome Carlos Babington por decisión del entrenador Vladislao Cap.

Hugo Gatti (Argentina 1978)

El arquero se lesionó y debió ser operado de los meniscos. Finalmente, César Luis Menotti decidió no convocarlo y a Ubaldo Fillol lo acompañaron Héctor Valey y Ricardo La Volpe.

Miguel Ángel Russo (México 1986)

El volante sufrió una grave lesión de rodilla tras un accidente doméstico meses antes del Mundial. Había sido parte importante del ciclo de Carlos Bilardo y tenía grandes chances de integrar el plantel campeón.

Darío Franco (Estados Unidos 1994)

El defensor se fracturó la tibia y el peroné en un amistoso ante Alemania pocos meses antes de la Copa del Mundo y quedó descartado.

Roberto Ayala (Corea-Japón 2002)

Fue uno de los casos más dolorosos. El capitán argentino sufrió un desgarro en el calentamiento previo al debut frente a Nigeria. Llegó al Mundial pero prácticamente no pudo jugar.

Gabriel Milito (Corea-Japón 2002)

Una lesión importante en la rodilla durante la temporada previa le impidió llegar en condiciones para integrar la convocatoria.

Manuel Lanzini (Rusia 2018)

Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento en Barcelona, apenas una semana antes del inicio del Mundial. Era candidato a ser titular para Jorge Sampaoli.

Sergio Romero (Rusia 2018)

El arquero titular de Argentina sufrió una lesión en la rodilla durante la preparación y fue desafectado a pocos días del viaje a Rusia.

Giovani Lo Celso (Qatar 2022)

Una lesión muscular sufrida jugando para Villarreal derivó en una intervención quirúrgica y lo dejó afuera a menos de dos semanas del Mundial. Era una pieza clave del equipo de Lionel Scaloni.

Nicolás González (Qatar 2022)

Fue desafectado por una lesión muscular apenas tres días antes del debut argentino en Qatar.

Joaquín Correa (Qatar 2022)

También quedó afuera por una lesión en la recta final de la preparación y fue reemplazado por Thiago Almada.

Leonardo Balerdi (Mundial 2026)

El caso más reciente. El defensor sufrió una lesión muscular en el sóleo durante la preparación y fue descartado oficialmente para el Mundial 2026 apenas días antes del debut argentino.