Levantan un querido programa de Telefe: por qué no saldrá este sábado

Andy Kusnetzoff y los directivos de Telefe debieron reorganizar la programación de este fin de semana debido a un importante evento deportivo que modificó la grilla habitual. A pesar de la gran repercusión que mantiene el ciclo periodístico en cada una de sus emisiones, los televidentes no verán la entrega prevista.

Desde la prensa de la emisora confirmaron la decisión y explicaron que "La modificación se debe a un cambio en la grilla". Ante la falta de difusión de la lista de invitados para esta jornada, la señal de las tres pelotas optó por levantar la emisión de esta semana.

El motivo principal responde a la transmisión en vivo del partido amistoso que disputará la Selección Argentina frente a Burkina Faso en el estadio Monumental. La cobertura especial ocupará la franja central a partir de las 21 horas, horario en el que habitualmente sale el ciclo.

Esta seguidilla de eventos deportivos continuará afectando otros programas emblemáticos de la grilla durante los próximos días. El martes tampoco saldrá al aire MasterChef Celebrity por la emisión del encuentro de la Scaloneta frente a Benín en la despedida de Lionel Messi.