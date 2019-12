Levantar el secreto pontificio "no implica un avance real", aseguró la Red de Sobrevivientes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Argentina aseguró hoy que la derogación del secreto pontificio que anunció el papa Francisco el pasado 17 de diciembre "no implica un avance real y efectivo en materia de defensa de derechos humanos de las víctimas y sobrevivientes".



La organización aseguró que la disposición 'Instrucción sobre la Confidencialidad de las Causas' firmada por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, que anuló el secreto pontificio para casos de pederastía y pornografía infantil, "demuestra un profundo desprecio por la vida y salud física y emocional de las personas vulneradas".



En el documento publicado en redes sociales, la Red afirmó también que el comunicado papal "deja ver el autoritarismo de una institución que actúa en contra de las Convenciones Internacionales" y que "su funcionamiento y organización son similares a los de una asociación ilícita".



Además asegura que el mismo "ratifica el histórico accionar antijurídico y perverso de la Iglesia en materia de abuso sexual".



En este sentido la Red explicó que "el levantamiento del secreto pontificio es solo para las autoridades judiciales estatales" lo que implica que "el poder religioso solo da respuestas al poder judicial, no, a las principales personas interesadas" como los sobrevivientes lo que "pisotea una vez más el principio jurídico universal 'pro homine'".



"Simulando transparencia, se les da la espalda obligándoles a recurrir sí o sí a la justicia estatal que será la que solicite la información", agregó el texto y remarcó que "se confirma la vulneración de las garantías de defensa en juicio y debido proceso en los procedimientos canónicos ya que solo habla del secreto, no de cómo se desarrolla el procedimiento canónico, que como sabemos de sobra, vulnera derechos y garantías de las víctimas, en especial, la imparcialidad".



Asimismo puntualizó en que "nada se dice del secreto de confesión, fuente primaria e infame del encubrimiento de pederastas, que prevalece sobre el daño ocasionado a niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables" y recordó que en 2014 el Comité de los Derechos del Niño hizo a la Santa Sede nueve exhortaciones de las cuales "el levantamiento del secreto es solo una".



"La Instrucción Sobre la confidencialidad de las causas, tal el título con que fue publicado el levantamiento del secreto pontificio es un intento de dar un barniz de credibilidad a una institución cuyo modelo monárquico-sacerdotal entró en fase terminal", continuó la publicación que enfatizó que "el desprecio visceral" a los derechos humanos de los sobrevivientes "profundiza la revictimización".