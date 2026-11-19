La Televisión Pública atraviesa un nuevo conflicto interno tras confirmarse la cancelación del ciclo que iban a encabezar Jimena Cyrulnik y el Tucu López. El proyecto televisivo llevaba por nombre Mañaneros y también contaba con la participación confirmada de Andrea Bisso dentro del equipo original. El lanzamiento oficial en la grilla matutina de la señal estatal estaba pautado para el pasado 2 de noviembre pero nunca salió al aire.

La primicia sobre esta inesperada baja en Canal 7 fue dada a conocer por el periodista Fede Flowers durante su participación en el ciclo radial de Luis Majul en El Observador. El panelista explicó que el envío pertenecía a una productora externa y que la suspensión definitiva se debió a graves irregularidades financieras en el manejo de los fondos asignados.

Durante su intervención al aire, el comunicador brindó detalles contundentes sobre el origen de la disputa económica que frenó el estreno. "Levantaron un programa de TV sin haber debutado. Estoy hablando nada más ni nada menos que del programa Mañaneros, que tenía como objetivo debutar el 2 de noviembre con la conducción de Jimena Cyrulnik, el Tucu López, también iba a estar Andrea Bisso", detalló Flowers ante la audiencia.

Al profundizar en las razones detrás de esta determinación empresarial, el periodista apuntó directamente contra el responsable de administrar el presupuesto general del proyecto. "Hay que decir que es una producción externa de Canal 7 y lo que sucedió es que el productor se habría quedado con la guita del programa, por ende no podría avanzar", afirmó de manera categórica sobre el presunto desvío de capital.

Las consecuencias de esta ruptura contractual ya son visibles dentro de las instalaciones de la emisora pública y en sus piezas de promoción oficial. "Ya los eliminaron del video institucional al Tucu López y Cyrulnik y los bajaron de la cartelera de la puerta del canal", concluyó Fede Flowers al confirmar que ambos conductores quedaron totalmente desvinculados de la programación.