Leves altibajos en los precios de los granos en Estados Unidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios de los granos operaron hoy con leves altibajos en el mercado de Chicago, con una suba de 0,13% en el maíz y una caída de 0,24% en las posiciones más cercanas de soja y trigo.



De esta forma, los contratos pactados para diciembre en el maíz cerraron a US$ 147,93 la tonelada, ante perspectivas de una mayor demanda del cereal para alimentación de animales en los Estados Unidos.



Esta situación fue disparada por declaraciones de autoridades aduaneras de China que informaron el levantamiento de restricciones que pesaban a la importación de carne de aves provenientes de Estados Unidos, con efecto inmediato.



Por su parte, el trigo se negoció en US$ 186,57 la tonelada en la posición más corta, ante la perspectiva de un incremento en la oferta mundial de este grano, en especial en el mercado ruso.



No obstante, las rebajas en las estimaciones productivas de trigo en la Argentina -a causa de cuestiones climáticas- mantienen limitadas las bajas en este mercado.



Por último, la soja disponible cayó 0,24%, a US$ 330,79 la tonelada, en un contexto en el que predomina una clima de incertidumbre de parte de los inversores con respecto a la posibilidad de que avance un acuerdo entre Estados Unidos y China.



En las últimas jornadas se informó que China compró 129.000 toneladas de soja estadounidense para entregar durante esta campaña comercial, lo que constituyó la primera venta de productos agrícolas a China en lo que va de la semana.