Liam Gallagher de Oasis se peleó con el cantante de Maná por el México-Inglaterra

El Mundial 2026 sigue su curso y la emoción crece con la definición de los octavos de final. En esta instancia, México e Inglaterra se verán las caras en un partido que ya trascendió el campo deportivo para instalarse en el ámbito musical. Dos iconos del rock internacional, Fher Olvera y Liam Gallagher, iniciaron un intercambio de opiniones sobre el posible desenlace del encuentro.

Todo comenzó cuando un usuario de la red social X le realizó una consulta al exintegrante de Oasis sobre el próximo choque al preguntarle "Liam, ¿qué opinas de la aplastante derrota de Inglaterra en el Azteca?". El cantante británico no dudó y vaticinó una victoria categórica para su selección al afirmar que "Creo que le ganaremos a México 5-0". Esta publicación se volvió viral rápidamente, alcanzando más de un millón de visualizaciones y 3000 me gusta en pocas horas.

La respuesta desde el lado mexicano no tardó en llegar. Fher Olvera, líder de Maná, utilizó la cuenta oficial de Instagram de su agrupación para publicar un video dirigido al músico inglés. En la grabación, Olvera desafió el pronóstico de su colega al decir que "El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. Ubícate, wey, cálmate, nos vemos el domingo a ver cómo nos va". El intérprete de Oye mi amor también utilizó la frase "¡Ubícate wey!" para dirigirse al británico.

Inglaterra llega a esta fase tras derrotar a la República Democrática del Congo por dos a uno con un doblete de su capitán, Harry Kane. Durante los festejos, jugadores e hinchas se unieron en una sola voz al ritmo de Wonderwall, el clásico tema de Oasis. Por su parte, el equipo mexicano aseguró su pase luego de un triunfo por dos a cero frente a Ecuador en un partido que estuvo marcado por la controversia debido a agresiones a simpatizantes visitantes en el estadio Azteca.

El encuentro que definirá qué selección avanza a la siguiente ronda está programado para el domingo cinco de junio de 2026. La cita es a las 19:00 horas de Ecuador, momento en que el duelo de predicciones finalmente tendrá un ganador sobre el césped.