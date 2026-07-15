Pocos minutos después de que Argentina eliminara a Inglaterra por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, Liam Gallagher, el cantante de Oasis, felicitó a la Selección con un mensaje que se viralizó en minutos. El cantante publicó en su cuenta de X: “Respeto a los muchachos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial. Felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó. ¡Hacia adelante y de lado! LG. Beso”. El posteo se viralizó al instante y desató una nueva oleada de afecto entre los fanáticos argentinos del vocalista de Oasis.

El mensaje llegó tras un partido que Gallagher siguió con la tensión propia de quien tiene lealtades cruzadas. Un día antes del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el músico había publicado en la misma red social una frase que ya circulaba entre hinchas de ambos países: “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”. Aquel posteo había generado miles de respuestas, en su mayoría cargadas de humor y afecto por parte de seguidores argentinos.

Con la clasificación argentina ya consumada, el tono del posteo posterior al partido fue bien distinto. La frase en inglés —“Respect to the lads it’s nobody’s GOD given right to win the WC congratulations to Argentina best team won onwards n sideways LG x”— no dejó margen para interpretaciones: Gallagher reconoció la superioridad de la Albiceleste sin reservas. En apenas minutos, los usuarios de Argentina se ubicaron entre los más activos en la sección de comentarios.

El intercambio digital refleja una relación que se construyó durante décadas de recitales y que los propios hermanos Gallagher alimentaron con declaraciones públicas sobre la entrega del público argentino. Esa historia explica, en parte, por qué el posteo posterior al partido no generó reproches entre los hinchas locales, pese a que Gallagher había sido explícito en su deseo de que Inglaterra avanzara a la final.