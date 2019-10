Líbano anuncia medidas económicas pero no desactiva las protestas en las calles

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Líbano aprobó hoy un paquete de reformas económicas y un presupuesto para 2020 con recortes pero sin nuevos impuestos, aunque las protestas en las calles de varias ciudades continuaron por quinto día consecutivo para exigir la renuncia del gobierno.



En rueda de prensa, el primer ministro Saad Hariri afirmó que los presupuestos fueron aprobados en la reunión excepcional celebrada más temprano por el gabinete de ministros, con una previsión de un 0,6% de déficit y sin nuevos impuestos.



Hariri aseguró que en el presupuesto "no hay ningún impuesto nuevo", luego de cinco días seguidos de protestas desatadas precisamente por la aprobación de una tasa sobre las llamadas de voz por aplicaciones de mensajería en Internet, como WhatsApp.



Entre las reformas están recortar a la mitad los salarios de altos funcionarios, incluyendo ministros y miembros del gabinete, eliminar el Ministerio de Información y otras instituciones públicas y reducir otras, como parte de varias medidas para eliminar gastos.



Y también hay una promesa de reducir la escasez de electricidad aumentando el presupuesto dedicado a este sector, además de controlar los fondos destinados al agua y a la construcción para evitar despilfarro.



El primer ministro libanés anunció también que se redactarán nuevas leyes antes de que concluya el año para "recuperar los fondos saqueados del Líbano" y para "establecer una autoridad para luchar contra la corrupción", entre otras iniciativas que buscan poner fin a este problema endémico, informó la agencia de noticias EFE.



Mientras el discurso de Hariri se transmitía en vivo en la televisión, miles de personas se congregaron en el centro de Beirut y el número de manifestantes creció tras el anuncio del gabinete, en medio de escepticismo sobre la seriedad de las reformas.



Cientos de miles de libaneses salieron a las calles en todo el país desde el jueves pasado para mostrar su indignación por la corrupción y pedir la dimisión de la clase dirigente, que 29 años después del término de la guerra civil (1975-1990) no consiguió que el país árabe disponga de suministros de agua y luz sin cortes.



Además, los manifestantes arremetieron contra el sectarismo de los partidos políticos y sus grupos armados afines, incluido el movimiento chiita Hezbollah, que integra el gobierno y tiene un gran peso en la escena libanesa.



Sin embargo, Hariri no hizo referencia a esas demandas políticas ni ha anunciado un cambio de gobierno ni su dimisión, tal y como vienen pidiendo los libaneses en las calles.