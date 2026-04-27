Trabajadores del subte llevarán adelante una liberación de molinetes en la Subte de Buenos Aires como medida de protesta por el despido de una trabajadora que había denunciado acoso sexual en su ámbito laboral. La acción se realizará este lunes 27 de abril desde las 7 en la estación Federico Lacroze de la Línea B.

La medida es impulsada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro junto a organizaciones sociales, políticas y feministas que integran el comité por la reincorporación de la empleada, identificada como Araceli Pintos.

Según denunciaron desde el gremio, la trabajadora fue despedida luego de haber acusado a un efectivo de la Policía de la Ciudad por acoso sexual durante su jornada laboral, situación que además habría derivado en episodios de violencia laboral por parte de superiores.

Los metrodelegados calificaron el despido como “persecutorio, ilegal y discriminatorio” y exigieron la inmediata reincorporación, al tiempo que reclamaron a la empresa concesionaria Emova que deje de encubrir situaciones de violencia dentro del sistema.

La modalidad de la protesta permitirá que los usuarios viajen sin pagar durante el tiempo que dure la liberación de molinetes, una estrategia habitual del sindicato para visibilizar sus reclamos sin afectar directamente el servicio.

El caso ya cuenta con denuncias judiciales en curso y los trabajadores se mantienen en estado de alerta, sin descartar una escalada del conflicto si no hay respuestas por parte de la empresa. La situación vuelve a poner en foco las condiciones laborales y los protocolos frente a casos de violencia de género en el transporte público.