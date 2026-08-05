La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la liberación de Facundo Moyano, quien había sido demorado tras el episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano. Sin embargo, el dirigente sindical y exlegislador continúa formalmente imputado en la causa que investiga presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga.

Para garantizar el desarrollo de la investigación, el fuero porteño estableció una serie de medidas cautelares de cumplimiento obligatorio. Entre ellas, Moyano deberá mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de Arizaga y no podrá establecer ningún tipo de contacto con ella, ya sea de manera directa o indirecta, mientras avance el proceso.

Además, la Justicia le ordenó fijar un domicilio legal y presentarse ante cada citación que realicen la Fiscalía o el Juzgado que interviene en el expediente.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Julián Pistone, con intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, subrogado por la jueza Julia Correa.

El expediente busca determinar con precisión qué ocurrió en los minutos previos a que Arizaga saliera descalza y en estado de conmoción hacia la Avenida del Libertador al 5400.

Allanamiento y secuestro de teléfonos

En el marco de las medidas ordenadas por la Justicia, las autoridades realizaron un allanamiento en el departamento de Moyano. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen elementos de interés para la causa.

Además, los investigadores encontraron una jeringa dentro del inmueble. Sin embargo, los reactivos químicos utilizados durante el procedimiento dieron resultado negativo ante la posible presencia de sustancias estupefacientes en el objeto.

Por su parte, Arizaga recibió asistencia del SAME y fue trasladada a un centro hospitalario, donde permaneció bajo observación y completó los estudios médicos correspondientes antes de recibir el alta.

En su declaración testimonial, la joven sostuvo que Moyano no la agredió físicamente y atribuyó la secuencia que protagonizó en la vía pública a un cuadro que, según su relato, estuvo relacionado con el consumo de sustancias.

Los informes de la médica legista incorporados al expediente respaldaron parcialmente esa versión. En el examen solamente se detectaron escoriaciones leves en la zona de la rodilla, compatibles con una caída ocurrida durante la corrida sobre la vereda.

A pesar de estos elementos y de la declaración de Arizaga, la Fiscalía continuará con la investigación de oficio para analizar el conjunto de las pruebas disponibles. Entre los elementos que serán evaluados se encuentran las cámaras de seguridad, los informes médicos y el contenido de los teléfonos celulares secuestrados.

De esta manera, aunque Facundo Moyano recuperó la libertad, la causa judicial continúa abierta y el dirigente deberá cumplir las restricciones establecidas mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción de lo ocurrido.

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