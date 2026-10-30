La situación de Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato sumó un nuevo capítulo de preocupación luego de que Hernán Bloquero, el hombre denunciado por hostigar durante años a la influencer y amenazar al conductor, recuperara la libertad. Tras permanecer internado en un centro de salud mental de Junín, recibió el alta y fue autorizado a continuar con un tratamiento de manera ambulatoria.

La decisión fue concedida por la jueza civil de Junín, María Fabiana Patiño, luego de que los profesionales que estaban a cargo de su atención consideraran que podía continuar el tratamiento fuera de la institución. Bloquero había sido declarado inimputable por no comprender la criminalidad de sus actos.

La medida generó inquietud entre las personas denunciantes, especialmente porque, según trascendió, la Justicia porteña que interviene en la causa no habría sido notificada oficialmente de la liberación y tomó conocimiento por otras vías.

Volvió a las redes sociales tras recuperar la libertad

Poco después de abandonar el centro de salud, Bloquero retomó su actividad en Instagram. En una de sus publicaciones escribió: “Los haters son y serán siempre el mismo problema”.

También compartió un video en el que se lo observa caminando por la vía pública y afirma: “Lo dije hace poco y lo vuelvo a decir: estamos más vivos que nunca. Como podrán ver, estamos en plena calle”.

Además, anticipó que retomará su proyecto musical vinculado con la cumbia y su admiración por Néstor en Bloque. Sus publicaciones volvieron a poner el caso en el centro de la atención pública.

La preocupación de Sofía Gonet y Homero Pettinato

Ante la noticia, ambos solicitaron que se acelere la entrega de botones antipánico como herramienta de protección. De acuerdo con lo informado, a Pettinato volvieron a ofrecerle el dispositivo y las autoridades convocaron a Gonet para gestionar nuevamente esa medida.

La influencer contó que se enteró de la liberación a través de Instagram y aseguró que cuenta con custodia policial en su cuadra y un botón antipánico. También expresó su preocupación por la seguridad de su expareja y pidió que la Policía tome las medidas necesarias para protegerlos.

Gonet sostuvo que el caso refleja la falta de atención que recibe la salud mental y manifestó su deseo de que el hombre continúe con el tratamiento correspondiente.

Un historial de hostigamiento y amenazas

El caso tomó mayor repercusión en septiembre, cuando Bloquero se presentó en las instalaciones del canal de streaming OLGA y realizó gestos amenazantes hacia Pettinato. El episodio derivó en una denuncia y volvió a exponer el hostigamiento que Gonet asegura sufrir desde hace aproximadamente diez años.

La influencer había relatado que recibía mensajes constantes y que el hombre también había amenazado a sus parejas. Pettinato, por su parte, advirtió públicamente sobre la gravedad de las intimidaciones: “Amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo”.

La liberación y el regreso de Bloquero a las redes reabrieron el debate sobre las medidas de protección para las víctimas y el seguimiento de los tratamientos dispuestos por la Justicia.