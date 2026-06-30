Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron liberados en las últimas horas en Miami, luego de haber permanecido detenidos por más de 24 horas en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), en el marco de un operativo vinculado al Mundial 2026.

La confirmación fue realizada por su manager, Walter Costabel, quien llevó tranquilidad sobre la situación judicial de ambos creadores de contenido. “Ya están en libertad”, expresó en diálogo con TN Show, y adelantó que en las próximas horas regresarán a la Argentina.

La detención se había producido el sábado en el Hard Rock Stadium, durante el partido entre Colombia y Portugal, cuando los influencers habrían intentado acceder a una zona restringida utilizando acreditaciones de una actividad previa, según trascendió en la investigación.

El caso estuvo vinculado a la figura de “interferencia en eventos deportivos”, una infracción contemplada en la legislación del estado de Florida que sanciona el ingreso o permanencia no autorizada en sectores restringidos durante espectáculos masivos.

De acuerdo a la información disponible, ambos ya habían abonado una fianza de 2.500 dólares cada uno, fijada por la Justicia de Miami-Dade, lo que permitió avanzar en su liberación mientras se define la continuidad del proceso judicial.

Ahora resta determinar si la causa avanzará como un expediente formal o si quedará en una sanción menor dentro del operativo de seguridad desplegado por el Mundial 2026 en Estados Unidos.

Beni Mármol y Pato Perrotta son una de las duplas más populares del streaming argentino, con fuerte presencia en YouTube y redes sociales, donde comparten contenidos basados en desafíos, viajes y situaciones cotidianas, lo que les permitió construir una amplia comunidad de seguidores.