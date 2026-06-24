La Justicia de Garantías de Mar del Plata resolvió liberar a Matías Fay, el joven acusado de haber empujado a otro durante una pelea callejera en la zona de Playa Grande, hecho que derivó en que la víctima fuera atropellada por un automóvil que circulaba por el lugar. La decisión se tomó mientras la investigación continúa en curso y con nuevas medidas restrictivas para el imputado.

Fay está acusado en una causa que inicialmente fue caratulada como lesiones leves, pero que posteriormente fue recalificada por la fiscalía a homicidio en grado de tentativa, debido a la gravedad del episodio y al contexto en el que se produjo el empujón que terminó con el joven en la calzada.

Según la investigación, el hecho ocurrió durante una discusión en la vía pública, cuando la víctima fue empujada y cayó hacia la calle en el momento en que pasaba un vehículo, lo que provocó el impacto. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad, material que se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente.

La defensa del acusado solicitó la eximición de prisión, pedido que fue aceptado por el juez interviniente bajo caución juratoria y con la imposición de reglas de conducta. Entre ellas, deberá presentarse periódicamente ante la Justicia, fijar domicilio, no ausentarse sin autorización y evitar el contacto con la víctima.

El acusado también tiene prohibido salir del país y deberá cumplir con todas las citaciones judiciales que se le realicen durante el avance del proceso. La fiscalía, en tanto, continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para determinar con precisión la responsabilidad penal en el hecho.

El caso generó fuerte repercusión en Mar del Plata debido a la violencia de la secuencia y a que el joven atropellado logró sobrevivir al impacto, aunque la investigación sigue abierta para establecer si la conducta del imputado encuadra en una figura penal más grave.

Por el momento, la causa permanece en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales en función del avance de las pericias y testimonios.