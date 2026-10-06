El conductor de la Ford EcoSport que protagonizó el choque múltiple en Punta Lara, Ensenada, donde murió un bebé de apenas 10 días, recuperó la libertad. Se trata de Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien había sido demorado después del accidente ocurrido el domingo por la noche.

Pacheco fue trasladado a la Comisaría Segunda de Ensenada, donde prestó declaración y fue notificado de la investigación en su contra. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas y está a cargo de la UFI N° 10 de La Plata, especializada en delitos culposos.

Según informó TN, el hombre recuperó la libertad porque el delito que se le imputa es excarcelable y porque no se detectó alcohol en sangre. La fiscalía, mientras tanto, continúa reuniendo pruebas para determinar cómo ocurrió el siniestro y qué responsabilidad tuvo cada involucrado.

Cómo ocurrió el choque

El accidente ocurrió en la zona de Almirante Brown y 106, en Punta Lara. De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad, la Ford EcoSport conducida por Pacheco circulaba por la avenida cuando impactó desde atrás contra una Fiat Fiorino en la que viajaba una familia. Luego, el vehículo terminó chocando contra otro automóvil.

En la Fiorino viajaban Yasmín Jaimon, de 24 años, junto a sus hijos: una nena de 3 años y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

Tras el impacto, el bebé fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, pero murió como consecuencia de las graves heridas sufridas. Su hermana también resultó herida y fue llevada al mismo centro de salud. Según informó su madre, la nena se encuentra fuera de peligro.

La investigación continúa

La fiscalía solicitó las cámaras de seguridad que registraron el momento del accidente y también deberá analizar las pericias realizadas sobre los vehículos y los testimonios incorporados al expediente.

Hasta el momento, no existe una reconstrucción oficial que determine con precisión la maniobra realizada por cada vehículo ni la velocidad a la que circulaban al momento del impacto.

Mientras la investigación avanza, la familia de Tadeo anunció que realizará un pedido de Justicia por la muerte del bebé.

La madre del pequeño, Yazmín Jaimon, había despedido a su hijo en redes sociales con un mensaje en el que expresó su dolor por la pérdida. “Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente”, escribió.