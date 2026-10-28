La Justicia de Santiago del Estero ordenó este martes 27 de octubre la liberación de Mariano Páez, padre de la abogada Agostina Páez, y de su pareja, María Emilia Soledad Batule. Ambos permanecieron 13 días detenidos, acusados de sustraer $1,5 millones de un comercio ubicado en Termas de Río Hondo.

La resolución fue adoptada por el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, quien determinó que no existían riesgos procesales suficientes para mantener a los imputados privados de su libertad. Sin embargo, la decisión no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento de los involucrados, quienes continuarán vinculados a la investigación.

La excarcelación fue concedida bajo determinadas condiciones. Entre ellas, Páez y Batule tienen prohibido acercarse al comercio Lo Bruno, donde habría ocurrido el hecho denunciado. Además, deberán permanecer a disposición de la Justicia mientras avance el expediente.

Según explicó el abogado defensor, Sebastián Robles, se realizó un pago de $900.000 a la empresa damnificada. A su vez, solicitó que los $632.600 secuestrados durante los allanamientos sean entregados al establecimiento, con el objetivo de completar la restitución del monto denunciado como sustraído.

Cómo fue el presunto robo de $1,5 millones

El episodio investigado ocurrió el pasado 10 de octubre, entre las 12.15 y las 12.40, en una sucursal de Lo Bruno, una empresa dedicada a la comercialización de materiales para la construcción, ubicada sobre calle Juan Núñez del Prado, en Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la denuncia, Mariano Páez ingresó al local acompañado por Batule y ambos se dirigieron hacia el sector de cajas. En ese momento, una empleada se encontraba contando dinero sobre el mostrador.

La hipótesis de los investigadores sostiene que el hombre habría aprovechado una distracción de la trabajadora para introducir la mano por la ventanilla y apoderarse de aproximadamente $1,5 millones. Posteriormente, le habría entregado el dinero a su pareja.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes fueron incorporadas como evidencia a la investigación.

A partir de la denuncia, se realizaron allanamientos en los que los investigadores secuestraron dinero en efectivo, una camioneta Toyota RAV4 y prendas de vestir consideradas de interés para esclarecer lo sucedido.

Tras quedar detenidos, ambos fueron puestos a disposición de la Justicia. Durante su declaración indagatoria ante el fiscal Sabater, Mariano Páez decidió no declarar. Posteriormente, su defensa solicitó la excarcelación y propuso una reparación económica a la firma damnificada.

Finalmente, el juez hizo lugar al pedido y dispuso la liberación de ambos, aunque la investigación por el presunto hurto continuará hasta que se determine su situación judicial.

Mariano Páez es el padre de Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida en Brasil en el marco de una causa por injuria racial, luego de que se difundieran imágenes en las que realizaba gestos racistas hacia trabajadores de un bar de Río de Janeiro. La joven regresó a la Argentina en abril de este año.