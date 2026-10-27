Dos presos tomaron de rehén a un agente penitenciario durante la madrugada de este martes 27 de octubre en el penal Boulogne Sur Mer, en la ciudad de Mendoza. El episodio terminó cerca de las 8.30, cuando los internos liberaron al trabajador tras varias horas de negociación con las autoridades.

El conflicto comenzó cerca de la medianoche en el pabellón 16, donde los detenidos retuvieron al agente para exigir que se habilitaran las visitas y que fueran trasladados al complejo penitenciario Almafuerte, ubicado en Cacheuta.

Desde el inicio de la toma, personal del Servicio Penitenciario y representantes del Ministerio Público Fiscal intervinieron para intentar resolver la situación y garantizar la integridad del trabajador.

Cómo fue la negociación con los presos

Durante las primeras horas del operativo, las autoridades informaron que el penitenciario se encontraba en buen estado general y que no se habían registrado hechos de violencia vinculados con la toma.

La prioridad de los equipos que intervinieron fue conseguir la liberación del agente y evitar una escalada del conflicto dentro del establecimiento.

Finalmente, el trabajador fue liberado cerca de las 8.30. El juez Sebastián Sarmiento confirmó el desenlace y destacó el trabajo del personal penitenciario que participó en el procedimiento.

“Ha finalizado el proceso. Todo el equipo del Servicio Penitenciario ha trabajado y han liberado al efectivo”, expresó, según consignó TN.

Los reclamos de los internos

Los dos detenidos centraron sus exigencias en dos puntos: la habilitación de las visitas y el traslado a otra unidad penitenciaria. En particular, solicitaron ser derivados al complejo Almafuerte, situado en Cacheuta.

Hasta el momento de la liberación, no se había informado oficialmente si las autoridades aceptarían esos pedidos ni cuáles serían las medidas posteriores para los involucrados.

Por su parte, el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, señaló que las tomas de rehenes en establecimientos penitenciarios son hechos esporádicos en la actualidad.

El episodio concluyó con la liberación del agente, luego de un operativo que se extendió durante varias horas en el penal mendocino.