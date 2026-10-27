Liberaron el primer tramo de la Circunvalación, entre General Acha y Urquiza

Los conductores que transitan por Avenida Circunvalación cuentan desde este lunes con un tramo habilitado. La Dirección Provincial de Vialidad liberó definitivamente el anillo interno entre calle General Acha y calle Urquiza, luego de completar la demarcación horizontal del pavimento.

La apertura modifica parcialmente el esquema de circulación que estaba vigente por las obras de repavimentación. Sin embargo, los trabajos continúan y todavía permanece cerrado el sector comprendido desde calle Urquiza hasta después de calle 9 de Julio.

Quienes circulen por ese punto deberán utilizar la colectora norte y continuar por allí hasta reincorporarse a Circunvalación mediante la subida ubicada después de 9 de Julio.

Por qué el tramo quedó habilitado definitivamente

La liberación entre General Acha y Urquiza se produjo después de finalizar la demarcación de la calzada, último trabajo necesario antes de permitir nuevamente el tránsito.

En este sector del anillo interno, la intervención se concentró principalmente en la repavimentación. Esa característica permite que la habilitación sea definitiva y que no sea necesario volver a interrumpir la circulación por tareas sobre la base.

La situación es diferente en sectores del anillo externo, donde las obras incluyen trabajos sobre estructuras de hormigón y las aperturas pueden realizarse de manera provisoria mientras continúa la intervención.

Qué tramo de Circunvalación sigue cortado

Pese al avance, la obra todavía mantiene restricciones sobre el anillo interno. El corte comienza actualmente en calle Urquiza y se extiende hasta superar calle 9 de Julio.

El desvío establecido conduce a los vehículos por la colectora norte hasta la rampa que permite retomar Circunvalación después de ese punto.

Vialidad recomendó circular a baja velocidad, prestar atención a la señalización preventiva y extremar las precauciones en las zonas donde todavía trabajan máquinas y operarios.

La repavimentación continúa avanzando

La apertura representa un nuevo avance dentro de la renovación integral de Avenida Circunvalación, una de las vías con mayor circulación del Gran San Juan.

Los trabajos incluyen repavimentación, mejoras sobre distintos sectores de la calzada y renovación de la señalización horizontal y vertical.

Mientras las tareas continúen hacia calle 9 de Julio, los conductores deberán mantener el desvío por la colectora. La habilitación entre General Acha y Urquiza, en cambio, ya quedó incorporada definitivamente a la circulación.