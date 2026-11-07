Libertad Juvenil escribió una nueva página en su historia futbolística y consiguió el segundo ascenso a Primera División del fútbol sanjuanino. El Rojo de Las Chacritas derrotó 1-0 a Villa Obrera en el estadio San Juan del Bicentenario, con un gol de Franco Sosa a los dos minutos del complemento.

El triunfo desató el festejo de los jugadores, el cuerpo técnico y los hinchas que acompañaron al equipo hasta el estadio. De esta manera, Libertad vuelve a la máxima categoría después de su última participación en 2017.

Franco Sosa marcó el gol del ascenso

La final tuvo un momento decisivo apenas comenzó el segundo tiempo, cuando Franco Sosa encontró el gol que terminó definiendo el encuentro. A los dos minutos del complemento, el delantero convirtió el 1-0 que le permitió al conjunto de Las Chacritas quedarse con el triunfo y el ascenso.

Villa Obrera buscó revertir el resultado, pero Libertad Juvenil consiguió sostener la ventaja hasta el pitazo final. Así, el equipo chacritense celebró un logro esperado por sus hinchas y aseguró su lugar en Primera División.

Las tribunas tuvieron su propia final

El espectáculo también se vivió en las tribunas, donde las dos parcialidades le dieron un marco especial a la definición. Los hinchas de Libertad Juvenil llegaron desde Las Chacritas, mientras que los simpatizantes de Villa Obrera hicieron lo propio desde Chimbas y coparon las cabeceras.

Bombos, banderas, cantos y mucho color acompañaron una final que estuvo a la altura de lo que estaba en juego. Las dos hinchadas fueron protagonistas de una verdadera fiesta del fútbol sanjuanino, con el entusiasmo que merecía una definición por el ascenso.

El tercer ascenso del Rojo de Las Chacritas

Con esta victoria, Libertad Juvenil consiguió el tercer ascenso de su historia a la Primera División, después de los logrados en 2014 y 2017. En 2026, el Rojo vuelve a celebrar y se prepara para competir nuevamente entre los mejores equipos del fútbol provincial.