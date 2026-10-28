La repavimentación de la avenida de Circunvalación mantiene complicaciones en distintos sectores de San Juan, especialmente en los cruces del anillo externo. El comisario Ricardo Díaz, jefe de la Dirección de Tránsito (D7), señaló cuáles son los puntos más conflictivos, explicó cómo se distribuye el personal policial y pidió a los conductores respetar las indicaciones y prever demoras durante sus recorridos.

“Lo que ya venía afectado es lo más complicado, Libertador, y ahora Ignacio de la Roza. Esa es la zona que hoy presenta mayores dificultades, aunque la situación varía de acuerdo con el avance de la obra”, explicó a DIARIO HUARPE.

El jefe del D7 precisó que alrededor de 40 efectivos trabajan diariamente en los cortes y en las zonas aledañas, con motoristas que recorren los sectores afectados. La cobertura se extiende durante gran parte del día y la noche, con refuerzos según las necesidades de cada momento.

“Estamos trabajando desde las 6 hasta que finalizan las tareas, generalmente después de las 0. La cantidad de efectivos aumenta o disminuye de acuerdo con el trabajo que se realiza y con la cantidad de cortes que hay”, detalló.

En ese sentido, destacó que el operativo requiere coordinación permanente con los responsables de la repavimentación. “Es un gran desafío. Lo primero que hay que decir es que lo hacemos convencidos de que es una obra para el bienestar de todos los sanjuaninos, más allá de que genera muchos inconvenientes durante el proceso”, sostuvo.

Refuerzos durante las horas pico

Díaz indicó que los horarios de mayor circulación requieren una organización especial por el movimiento comercial, laboral y escolar. “En nuestra provincia, como todos saben, el horario de comercio es cortado. También están los horarios de ingreso a las actividades escolares. Eso genera una alta demanda vehicular durante la mañana, al mediodía y nuevamente por la tarde”, señaló.

Frente a ese escenario, explicó que se refuerza la presencia policial y se modifican algunos recorridos para distribuir mejor el tránsito. “Estamos trabajando con refuerzos en esos horarios. También hicimos algunos desvíos para que no confluyan todos los vehículos en el mismo cruce”, afirmó.

El funcionario agregó que las medidas se coordinan con las empresas encargadas de los trabajos y con Vialidad Provincial. “Trabajamos permanentemente con ellos para conocer los avances, saber hacia dónde vamos y anticiparnos a los nuevos tramos complejos. También nos ayudan con la señalización y la cartelería”, indicó.

El pedido a los conductores

“Lo que siempre le pedimos a la gente son dos cosas: primero, acatar las indicaciones de la Policía, que está ordenando el tránsito para agilizarlo; y segundo, tener paciencia durante este tiempo y no salir con el horario justo”, dijo Ricardo Díaz.

“Por más voluntad que pongamos para agilizar la circulación, siempre puede haber una pequeña demora o surgir algún imprevisto. Hay que tener esa precaución, aunque estamos llevando adelante el operativo de manera ordenada”, sostuvo.

Sobre los incidentes en las intersecciones, Díaz reconoció que en ocasiones se producen colisiones, aunque aclaró que son pocos los casos registrados.

Las otras obras también impactan

Por último, señaló que los trabajos viales en otros puntos de San Juan repercuten en la organización del tránsito. “Todo lo que se trabaja en la circulación nos afecta, porque somos responsables de la seguridad vial y estamos a cargo del control y la fiscalización del tránsito en la provincia”, cerró.