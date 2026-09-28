Libros, concursos y cultura: llega la 17ª Feria Provincial del Libro de Rawson

La Municipalidad de Rawson realizará el 2 y 3 de octubre de 2026 la 17ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, con entrada libre y gratuita.

La propuesta llevará como lema “El Futuro se Escribe en Comunidad” y tendrá actividades de 8 a 22, mientras que los shows se desarrollarán de 20 a 00. La programación incluirá propuestas vinculadas con libros, educación, pensamiento, arte, innovación, tecnología, producción, emprendedurismo y participación ciudadana.

La organización plantea esta edición como una continuidad de las 16 anteriores, aunque con una propuesta que busca ampliar el eje tradicional de una feria editorial y sumar espacios de formación, intercambio y desarrollo productivo.

Siete espacios temáticos

Entre las principales propuestas habrá diferentes espacios destinados a públicos y temáticas específicas. El Espacio Sentir Nacional estará enfocado en debates sobre la Argentina desde la cultura y contará con la participación de escritores, historiadores, científicos, artistas, referentes sociales, universidades y jóvenes.

El Espacio Futura estará dedicado a educación, capacitación, empleo, emprendedurismo, ciencia, tecnología e innovación, mientras que el Espacio Forum reunirá a empresas, cámaras empresariales, universidades, organismos públicos y emprendedores para abordar cuestiones relacionadas con producción y desarrollo.

También funcionará el Espacio Comunidad, destinado a organizaciones sociales, instituciones educativas, clubes, bibliotecas populares, centros culturales, colectividades, cooperativas y organismos públicos.

El libro tendrá su espacio específico en el Espacio Editorial y Literario, con la presencia de editoriales, librerías, autores, ilustradores, bibliotecas, gestores culturales y lectores. A esto se sumarán propuestas para niños en el Espacio de las Infancias y un sector de Streaming y Medios Digitales, donde se realizarán entrevistas, podcasts, transmisiones y producciones audiovisuales.

Concursos para estudiantes

La feria también tendrá concursos destinados a distintos niveles educativos. Entre las propuestas figuran “Maqueta Educación Vial” para Nivel Inicial, “Proyecto sobre Medio Ambiente” para Nivel Primario y “Construir Memoria” para Nivel Secundario.

Además, habrá actividades para Capacitación Laboral y Escuelas de Adultos, mientras que los estudiantes de quinto año del secundario podrán participar del “Desafío del Conocimiento”, con preguntas relacionadas con la historia, cultura y literatura de Rawson.

Las bases e inscripciones se encuentran disponibles en la página oficial de la Municipalidad de Rawson. También se habilitó el teléfono 2644816231 para consultas.

Autores e invitados

La programación contempla la participación de distintos invitados y presentaciones. Entre ellos se encuentran Santiago Liaudat, Mario Breuer, Nahuel Sosa, Pablo Bercovich, Matías Kulfas, Felicitas Bonavitta, Mariano Ciafardini, Marcelo Rodríguez y Alexia Massholder.

Las actividades abordarán temas relacionados con literatura, historia, política económica, producción, cultura popular y actualidad internacional. También habrá una propuesta gastronómica con foodtrucks y un espacio para emprendedores vinculados con el libro, la creatividad y la producción cultural.

De esta manera, la 17ª Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro se desarrollará durante dos jornadas en La Superiora, con entrada gratuita y una programación que combinará literatura, educación, cultura, tecnología, producción y participación comunitaria.