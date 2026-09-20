Lisandro Martínez protagonizó una de las jugadas centrales del empate 1-1 entre Fulham y Manchester United, este domingo por la quinta fecha de la Premier League. El defensor argentino marcó en contra a los 63 minutos y puso en ventaja al conjunto londinense, aunque Matheus Cunha apareció sobre el final para evitar la derrota de los Diablos Rojos.

La acción del 1-0 comenzó con una llegada de Calvin Bassey. Senne Lammens logró contener el primer remate, pero dejó un rebote que terminó golpeando en Martínez cuando el argentino intentaba despejar y la pelota ingresó en su propio arco.

El empate llegó recién a los 89 minutos. Cunha remató desde afuera del área, la pelota se desvió en David Affengruber y descolocó al arquero Bernd Leno para establecer el 1-1 definitivo.

Lisandro Martínez igualó una marca negativa

Con este autogol, Martínez llegó a tres goles en contra en la Premier League con Manchester United. La cifra lo deja igualado con Wes Brown, John O’Shea, Henning Berg y Jonny Evans como los futbolistas del club con más tantos en propia puerta en la competencia.

El argentino también había tenido participación ofensiva durante el primer tiempo, cuando ensayó un remate que Leno logró desviar. Sin embargo, terminó quedando marcado por la acción que abrió el marcador.

Fulham había sido más peligroso

El primer tiempo terminó 0-0 pese a que ambos equipos generaron numerosas situaciones. Fulham encontró espacios a través de Josh King y Alex Iwobi, mientras que United respondió con Cunha, Marcus Rashford y Bruno Fernandes, quien estrelló un remate en el palo.

Los dos equipos totalizaron 26 remates antes del descanso, la cifra más alta para un primer tiempo sin goles en un partido de Premier League desde que Opta registra estos datos, en 2003-04.

United rescató un punto sobre el final

El equipo dirigido por Michael Carrick terminó con 29 remates, pero necesitó del gol tardío de Cunha para evitar otra derrota. Con el empate, Manchester United alcanzó cinco puntos después de cinco jornadas, igualando uno de sus peores comienzos a esta altura de una temporada de Premier League.

Fulham, por su parte, dejó escapar una victoria que parecía tener asegurada y continúa sin ganar en las primeras cinco fechas del campeonato.