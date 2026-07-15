Licitarán la construcción del polo gastronómico del Parque de Mayo

El Parque de Mayo se prepara para sumar uno de los proyectos más importantes de su transformación integral. El Gobierno de San Juan lanzó la licitación para ejecutar la tercera y última etapa del Master Plan, una obra que contempla la construcción de un moderno polo gastronómico sobre avenida Libertador y que busca convertir un sector poco utilizado en un nuevo punto de encuentro para las familias.

La intervención se desarrollará entre el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y el Instituto de Energía Eléctrica, una zona que actualmente presenta escasa infraestructura, iluminación insuficiente y veredas deterioradas. Con este proyecto, ese espacio será completamente renovado para integrarse al circuito recreativo y cultural del parque.

El nuevo paseo gastronómico contará con tres locales independientes, que en conjunto superarán los 1.050 metros cuadrados construidos y tendrán capacidad para recibir a más de un centenar de personas cada uno. El diseño apunta a ofrecer una propuesta gastronómica estable, con amplios espacios para disfrutar durante todo el día y también por la noche.

Además de los locales, el proyecto contempla la recuperación de 5.533 metros cuadrados de espacio público, con nuevos senderos peatonales, sectores verdes, iluminación LED, estacionamientos y áreas de permanencia para que vecinos y turistas puedan recorrer el lugar con mayor comodidad y seguridad.

Uno de los aspectos destacados de la obra será la accesibilidad. Se construirán rampas y se colocarán pisos podotáctiles para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida o discapacidad visual, mientras que toda la forestación existente será preservada para mantener la identidad paisajística del Parque de Mayo.

La ejecución de esta etapa también implicará una reorganización del sector donde actualmente funciona la tradicional Feria de las Pulgas. Los feriantes serán trasladados al nuevo Paseo de Artesanos que se construye en el Parque Belgrano, donde contarán con mejores condiciones para desarrollar su actividad y una mayor circulación de visitantes.

Con este proyecto, el Gobierno provincial busca completar la transformación iniciada en 2024. La primera etapa renovó el sector de juegos infantiles y la segunda, actualmente en marcha, recupera el lago histórico, el trencito y los núcleos sanitarios. Ahora, el nuevo polo gastronómico terminará de consolidar un corredor recreativo, cultural y gastronómico que aspira a convertirse en uno de los principales espacios de encuentro de San Juan.

La apertura de sobres de la licitación está prevista para el 29 de julio y la obra será financiada íntegramente con fondos provinciales. El objetivo es potenciar el uso del principal espacio verde de la provincia, fortalecer la actividad económica y ofrecer una propuesta que combine gastronomía, recreación y espacios públicos de calidad.