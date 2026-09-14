Un camino considerado clave para Los Azules, el proyecto de cobre que McEwen Copper desarrolla en Calingasta, sería licitado en el corte plazo, en esta semana, según anticiparon a DIARIO HUARPE fuentes calificadas del sector minero. La convocatoria se conocería en el marco de una visita organizada para periodistas, durante la cual se recorrerá parte del camino que el proyecto planea construir para acceder a la mina.

El eventual llamado estaría relacionado, aparentemente, con un tramo del corredor vial que une la zona conocida como Barrialito, que conectaría hasta La Alumbrera. El recorrido tiene alrededor de 30 kilómetros y actualmente es utilizado como vía de acceso hacia la zona cordillerana donde se encuentra el proyecto Los Azules.

Las fuentes consultadas señalaron que empresas del sector ya estarían siguiendo de cerca la posibilidad de una contratación y realizando consultas vinculadas con las características de la obra y costos. "Es un camino grande, importante", señalaron las fuentes a DIARIO HUARPE.

Qué dice Los Azules

DIARIO HUARPE consultó al equipo de prensa de Los Azules por la posibilidad de que este martes se anuncie una nueva licitación y desde la empresa negaron que vaya a realizarse dicho anuncio.

Carlos Rivera, jefe de Comunicaciones del proyecto, explicó que Los Azules tiene actualmente un proceso licitatorio propio para una parte del nuevo acceso que la compañía proyecta hacia el proyecto, pero que no sería el dato que se filtró y al que accedió este medio. "Te lo niego rotundamente. Estamos en el proceso licitatorio de una parte de la sección dos", afirmó.

Según explicó, ese nuevo acceso está dividido en tres secciones. La primera contemplaría el sector entre Villacalingasta y el kilómetro cero, mientras que la segunda continuaría hacia la zona de Cabeza de León. Dentro de esta última, la empresa tiene en proceso licitatorio un tramo específico: el que empieza en La Alumbrera y se extiende hasta la conexión con el siguiente sector del camino.

Los Azules recibió ofertas, pero todavía no puede adjudicar los trabajos porque resta realizar una visita de obra para conocer con precisión las condiciones del terreno.

"No podemos adjudicar algo que no sabes qué tipo de trabajo le vas a pedir", aseveró. También dijo que la visita del martes no incluirá ningún anuncio. "Hay mucha nieve todavía y no se sabe las condiciones reales del camino hasta ahora", agregaron desde Los Azules.

Un corredor estratégico para la minería

El camino que mencionan las fuentes forma parte de un corredor vial utilizado para el acceso a la zona cordillerana de Calingasta. La documentación técnica de Los Azules identifica a La Alumbrera como un punto de referencia del acceso hacia el proyecto y señala que desde allí comienza el camino minero que continúa hacia sectores como Cabeza de León.

Por su ubicación, la mejora de este corredor podría tener impacto sobre la logística del proyecto. En paralelo, Los Azules mantiene su propio proyecto de nuevo acceso, que contemplaría aproximadamente 140 kilómetros y tendría entre sus objetivos reducir el tránsito pesado por Villa Calingasta durante las futuras etapas de construcción y operación. El esquema también contempla un bypass y un nuevo puente sobre el río Los Patos.

Mientras las fuentes anticipan que esta semana podría conocerse una licitación para un tramo del corredor vial, desde Los Azules sostienen que no habrá un anuncio de una nueva contratación durante la visita de periodistas y que la empresa continúa con un proceso licitatorio propio correspondiente a una parte de la sección dos, que todavía no está en condiciones de adjudicar.

La recorrida prevista para este martes podría aportar mayores precisiones sobre el estado de los caminos, la cantidad de nieve en la zona y sobre las próximas obras de infraestructura vinculadas al desarrollo minero de Calingasta.