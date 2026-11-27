La Dirección Provincial de Vialidad lanzó la primera licitación para construir la nueva autopista de la Ruta Nacional 20, una obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial en uno de los principales ingresos a la ciudad de San Juan. El primer tramo tendrá una extensión aproximada de 12 kilómetros, entre la Ruta Provincial 182 (calle Eusebio Zapata) y la Ruta Provincial 108 (calle Gorriti). La apertura de sobres se realizará el próximo 11 de diciembre.

El proyecto forma parte de una intervención integral que permitirá transformar en autopista un corredor de 24,5 kilómetros, desde calle Gorriti, en Santa Lucía, hasta el acceso a Caucete. Para completar la traza se licitarán dos tramos, de los cuales este constituye el primero.

La Ruta 20 es una conexión estratégica para la provincia, ya que vincula la Capital con Caucete y funciona como corredor hacia San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Por allí circulan diariamente vehículos particulares, transporte de cargas, turistas y vecinos de los departamentos que atraviesa.

En los últimos años, el crecimiento de los barrios y de las actividades comerciales en Caucete, 9 de Julio, Santa Lucía y Capital incrementó la circulación y la cantidad de accesos sobre la ruta. Esta situación genera dificultades porque el tránsito pesado de larga distancia comparte el mismo corredor con los desplazamientos cotidianos de los vecinos, en una traza que tiene cruces a nivel, accesos directos y colectoras discontinuas.

La nueva infraestructura apunta a separar los distintos tipos de circulación y reducir los puntos de conflicto. El diseño contempla dos carriles por sentido, divididos por barreras de hormigón, además de tres puentes ubicados en calle Zapata, en el acceso al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y en el ingreso a Santa Lucía, a la altura del Monumento del Gaucho.

También se construirán distribuidores con rotondas para ordenar las entradas, salidas y retornos, mientras que las colectoras pavimentadas permitirán mantener los accesos de los vecinos y comercios ubicados a los costados de la ruta. El proyecto incluye cruces peatonales, señalización e iluminación LED en toda la extensión de la obra.

Otro de los aspectos contemplados es la relocalización y el revestimiento de los canales de riego. La intervención buscará garantizar la continuidad del suministro de agua para los productores de la zona durante la ejecución de los trabajos y una vez finalizados.

Según el proyecto, el trazado fue diseñado dentro de la zona de camino existente para reducir al mínimo las afectaciones sobre las propiedades linderas.

El presupuesto oficial establecido para este primer tramo asciende a $126.572 millones, con financiamiento del Bono San Juan. El plazo de ejecución previsto es de 1.140 días corridos.

La licitación se enmarca en el convenio firmado entre el Gobierno provincial y Vialidad Nacional el 10 de agosto de 2026, que fue aprobado mediante la Ley 2837-A.

Con esta primera convocatoria, la Provincia inicia el proceso para concretar una transformación vial que apunta a mejorar la conexión entre el Gran San Juan y el Este provincial, ordenar el tránsito de cargas y brindar mayores condiciones de seguridad a quienes utilizan diariamente la Ruta Nacional 20.