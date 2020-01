Líder catalán dejó de ser diputado y estalló la crisis entre los socios del gobierno regional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El líder secesionista Quim Torra dejó hoy de ser diputado tras la decisión del Parlamento catalán de retirarle su acta, pero continuará -por el momento- como jefe del gobierno regional pese a que la medida abrió una crisis política con sus socios de coalición, que empuja a Cataluña hacia una convocatoria electoral.



El gobierno independentista nacido de las elecciones que tuvieron lugar después de la intervención del Ejecutivo español en la norteña Cataluña para abortar el plan de secesión de octubre de 2017 tiene los días contados.



La inhabilitación de Torra, que dictó la Junta Electoral Central (JEC) de España tras su condena por el delito de desobediencia y que avaló el Tribunal Supremo -pese a que todavía no ratificó la sentencia-, llevó a los socios del gobierno regional a una confrontación que no deja mucho margen para seguir adelante sin llamar a las urnas.



La Mesa del Parlamento catalán, presidida por Roger Torrent, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), acordó dejar a Torra sin escaño, acatando la orden previa de los tribunales.



El malestar de Torra se hizo manifiesto de inmediato al inicio del plenario cuando pidió la palabra para exigir a Torrent que rectifique y "garantice" sus derechos como diputado.



"Cuando las instituciones no defienden la voluntad popular, se degradan y pierden el respeto de la ciudadanía", afirmó Torra.



"La independencia de nuestro país solo es posible bajo tres premisas: la fuerza de la unidad, no permitir que la represión nos paralice y respetar absolutamente la voluntad popular", añadió, evidenciando el encontronazo de su partido Junts per Catalunya (JxC) -que lidera el ex presidente Carles Puigdemont desde Bélgica- con ERC.



El discurso de Torra sólo fue aplaudido de pie por la banca de JxC, mientras los diputados de ERC -el partido del encarcelado líder secesionista Oriol Junqueras- se mantuvieron inmóviles en sus asientos.



La tensión escaló en el Parlamento catalán con la intervención de la líder del partido Ciudadanos, Lorena Roldán, quien calificó a Torra de "delincuente". Torrent la llamó al orden por "calumniar" al presidente, pero los gritos se incrementaron, lo que llevó a una suspensión temporal del pleno.



Tanto Ciudadanos como el conservador Partido Popular (PP) consideran que Torra ya no es presidente de Cataluña porque dejó de ser diputado, una condición para acceder a ese cargo.



Sin embargo, los independentistas, los socialistas y la izquierda defienden que siga al frente del Ejecutivo regional hasta que sea firme la sentencia en su contra por un delito de desobediencia, al no haber retirado los simbólicos lazos amarillos de denuncia de los presos secesionistas de los edificios públicos catalanes.



Sergi Sabria, vocero de ERC, defendió la posición de su partido, que pretende defender a Torra como "presidente" pero también las resoluciones del Parlamento, que en caso de desobedecer no tendría capacidad de iniciativa.



En medio de esta crisis, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene su intención de reunirse con Torra "o con quien sea presidente catalán" la próxima semana en Barcelona, según confirmó la presidenta del Partido Socialista (PSOE), Cristina Narbona.



Esta reunión es el paso previo a la "mesa de diálogo" acordada con ERC sobre el conflicto de Cataluña, a cambio de la reciente abstención del partido en el Parlamento de Madrid, que facilitó la reelección del socialista Sánchez.