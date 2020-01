Líderes demócratas advierten que el asesinato de Soleimani podría causar una nueva guerra

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los principales dirigentes demócratas, incluidos los candidatos a llegar a la Casa Blanca, criticaron hoy la decisión del presidente Donald Trump de matar al general iraní Qasem Soleimani, y advirtieron que con ello podría desencadenar una nueva guerra para Estados Unidos.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, denunció en un comunicado que la operación en la que murieron en el aeropuerto de Bagdad el general Soleimani y el número dos de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), Abu Mahdi al Muhandis, no había sido autorizada y se llevó a cabo "sin consultar al Congreso".



Pelosi sostuvo que la principal prioridad del gobierno debe ser "proteger las vidas e intereses de los estadounidenses y este ataque aéreo amenaza con provocar una escalada de violencia peligrosa".



"Estados Unidos y el mundo no pueden permitirse que las tensiones aumenten hasta el punto de no retorno", subrayó.



Agregó que "el Congreso debe ser informado inmediatamente sobre esta grave situación y sobre los siguientes pasos en consideración por parte de la Administración", incluido un eventual despliegue adicional de tropas en la región, citó la agencia de noticias Europa Press.



Por su parte, el ex vicepresidente Joe Biden, favorito para ser el candidato demócrata en las elecciones de noviembre próximo, afirmó que "Trump acaba de lanzar una barra de dinamita a un polvorín y podríamos estar al borde de un gran conflicto".



"Espero que la Administración haya pensado las consecuencias de segundo y tercer orden del camino que han tomado", confió.



A su vez, el senador Bernie Sanders destacó que "la peligrosa escalada de Trump" acerca a Estados Unidos a "otra desastrosa guerra que podría costar incontables vidas y billones de dólares".



"Trump prometió acabar las guerras interminables, pero esta acción nos pone en camino hacia otra", escribió Twitter.



Por esta misma vía se pronunció la senadora Elizabeth Warren, afirmando que aunque Soleimani es responsable de la muerte de estadounidenses, "este gesto imprudente escala la situación con Irán y aumenta la probabilidad de más muertos y un nuevo conflicto en Oriente Próximo cuando nuestra prioridad debe ser evitar otra costosa guerra".