Life Seguros cuenta con más de 10.000 clientes en San Juan, entre personas y empresas, y busca ampliar su presencia en la provincia. La compañía, que forma parte del grupo argentino Grupo ST, trabaja para profundizar su vínculo con el mercado local y acompañar las oportunidades que genera el crecimiento económico, en un contexto marcado por el desarrollo de la actividad minera y su impacto en el entramado productivo.

En ese camino, participó de la Fiesta Nacional del Sol, uno de los encuentros más importantes de la provincia, en el FNS Forum y en la feria, donde acercó su propuesta a representantes del sector empresario y a la comunidad.

En diálogo con HUARPE TV, Nicolás Fernández, director de Marketing de Grupo ST, destacó la presencia que ya tiene la aseguradora en el mercado sanjuanino y las posibilidades de expansión que observa en la provincia.

“Tenemos más de 10.000 clientes entre personas y empresas en San Juan, pero vemos que hay una necesidad y queremos acompañar más, que más sanjuaninos confíen en nosotros y que los podamos acompañar en esta etapa de crecimiento”, expresó.

La estrategia de la compañía contempla tanto el segmento empresarial como el de las familias, con diferentes alternativas vinculadas a la protección patrimonial, los seguros de vida y la planificación del futuro. La propuesta busca responder a distintas necesidades y etapas de la vida, con herramientas que permitan proteger lo construido y avanzar con mayor previsibilidad.

“Desde Life Seguros acompañamos a las familias con seguros de Vida, Vida + Ahorro a quienes quieren planificar los estudios universitarios de sus hijos, a quienes quieren asegurar su hogar y a las compañías que necesitan cobertura para grandes riesgos patrimoniales”, explicó Fernández.

La oferta también incluye seguros para mascotas y de caución, estos últimos destinados, entre otros usos, a quienes necesitan una garantía para alquilar una vivienda.

“Queremos estar cerca de la gente porque creemos que tener la tranquilidad del respaldo de un seguro te permite crecer y planificar mejor el futuro”, agregó.

El crecimiento de San Juan y las oportunidades de negocio

Para la aseguradora, el desarrollo de la minería representa una oportunidad que excede a las propias compañías mineras y alcanza a los proveedores, las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores y las familias que forman parte de la economía provincial.

“San Juan está viviendo una etapa de crecimiento muy importante de la mano de la minería y de todo lo que genera esta actividad con las empresas, los proveedores y los nuevos negocios que surgen”, señaló Fernández.

En ese sentido, el ejecutivo destacó que el movimiento económico también genera nuevas necesidades de cobertura y protección patrimonial. El crecimiento de las organizaciones, la incorporación de colaboradores y el desarrollo de nuevos proyectos requieren herramientas que permitan cuidar a las personas, los activos y el futuro de cada negocio.

“Detrás de eso hay personas que invierten en empresas, que crecen y que empiezan a emprender. Creemos que para esas personas es importante tener un respaldo que les permita planificar su futuro”, sostuvo.

Desde esta perspectiva, Life Seguros busca acompañar el desarrollo de la provincia con una mirada de largo plazo, entendiendo las particularidades del mercado local y acercando soluciones para cada realidad.

La búsqueda de talento sanjuanino

Como parte de su estrategia de expansión, Life Seguros impulsó una búsqueda de profesionales locales para fortalecer su equipo comercial en la provincia y continuar desarrollando su red de asesoramiento.

“Tenemos un equipo grande de comerciales acá, pero queremos acelerar el crecimiento de la empresa y acompañar a los sanjuaninos”, manifestó Fernández.

La convocatoria está orientada a personas con experiencia en la conducción de equipos, vocación comercial y conocimiento del mercado local. Los interesados pueden postularse a través de lifeseguros.com.ar/liderescomerciales.

El grupo empresarial detrás de Life Seguros

Life Seguros forma parte de Grupo ST, un grupo argentino que ofrece soluciones financieras y de seguros y que acompaña el desarrollo de personas y empresas a través de distintas unidades de negocio.

“Es un grupo que está creciendo mucho, que sigue invirtiendo en el crecimiento de la Argentina y hoy estamos acá, en San Juan, para dar un paso más fuerte”, concluyó Fernández.

Quienes quieran conocer más sobre las soluciones de Life Seguros disponibles en San Juan pueden ingresar en lifeseguros.com.ar/SanJuan.