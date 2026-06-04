Los incidentes registrados este miércoles por la noche durante el partido entre Trinidad y Villa Hipódromo, por las semifinales de la División B del futsal de la Liga Sanjuanina de Fútbol, encendieron las alarmas en la organización del certamen. Ante esta situación, el flamante presidente de la Mesa de Futsal, Elio Baigorri, habló con DIARIO HUARPE, pidió prudencia hasta que el Tribunal de Disciplina analice lo ocurrido y aseguró que no habrá postergación de los partidos de vuelta de las semifinales.

El nuevo mandatario de la Mesa de Futsal evitó generalizar los episodios de violencia y consideró que se trata de situaciones excepcionales dentro de una actividad que reúne una gran cantidad de encuentros cada semana. "Yo no comparto la idea de que sea algo habitual. Tenemos tres categorías en masculino, más el femenino y, en la normalidad de los casos, estos son hechos aislados. Hay situaciones que se viralizan mucho, pero la mayoría de los partidos se desarrollan normalmente", afirmó.

Sobre la continuidad de las semifinales, Baigorri descartó por el momento cualquier posibilidad de postergación. Explicó que el calendario ya tiene compromisos asumidos y que ahora dependerá de la rapidez con la que el Tribunal de Disciplina pueda emitir una resolución. "No está en nuestros planes postergar. Habrá que ver si el Tribunal puede resolver los informes de manera rápida y, mientras tanto, trataremos de tomar algunas medidas para la vuelta de las semifinales", explicó.

En ese sentido, adelantó que la Mesa de Futsal convocará a los delegados y presidentes de los cuatro clubes semifinalistas para reforzar el compromiso institucional en materia de seguridad. "Queremos reunirnos. Muchas veces no es lo mismo la representación deportiva que la conducción institucional. Necesitamos que los dirigentes se involucren directamente porque la seguridad también depende de cada club local", manifestó.

El dirigente también explicó que todavía es prematuro anticipar posibles sanciones porque el organismo encargado de evaluar los hechos es independiente y deberá basarse en la documentación oficial disponible. "En este caso, el Tribunal de Disciplina tendrá que actuar. Simplemente hay videos donde tampoco se puede ver bien qué es lo que pasa. El Tribunal tiene la potestad de sancionar en base a lo que informe el árbitro y los descargos que presenten ambos clubes", sostuvo.

Finalmente, Baigorri insistió en que todavía es muy pronto para sacar conclusiones definitivas sobre lo sucedido en Trinidad y remarcó que se avanzará en la recopilación de informes y en la definición de posibles medidas. "Esto ocurrió anoche. Hemos tenido algunas comunicaciones, pero todavía estamos organizando todo para poder dar respuestas más concretas", cerró.