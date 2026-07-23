La Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó a delinear su participación en la Copa País 2026 y confirmó al nuevo cuerpo técnico que tendrá la misión de conducir al seleccionado local en el certamen organizado por el Consejo Federal.

El equipo estará encabezado por Juan Corzo, exfutbolista y actual integrante del grupo de coordinadores de Sportivo Desamparados, quien asumirá como director técnico. A su lado trabajará Daniel Garipe, también exjugador y actual presidente de Atlético de la Juventud Alianza, quien integrará el cuerpo técnico para aportar su experiencia dentro y fuera de la cancha.

El objetivo será claro: tomarse revancha de la edición 2025, cuando la Liga Sanjuanina quedó eliminada en la fase regional tras caer en la definición por penales frente a la Liga Albardón-Angaco, luego de una serie muy pareja.

Un grupo con viejos conocidos

Para esta edición, el seleccionado sanjuanino integrará la zona junto a la Liga Iglesiana y la Liga Albardón-Angaco, en un formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta.

El estreno será el 12 de agosto, como visitante frente a la Liga Iglesiana. En la segunda fecha tendrá jornada libre, mientras que el 26 de agosto recibirá a la Liga Albardón-Angaco, en uno de los encuentros más esperados por el antecedente del año pasado.

En la segunda rueda, la Liga Sanjuanina volverá a enfrentar a la Liga Iglesiana el 2 de septiembre, tendrá fecha libre el 9 de septiembre y cerrará la fase de grupos el 16 de septiembre, nuevamente ante la Liga Albardón-Angaco, esta vez como visitante.

El fixture de la Liga Sanjuanina

12 de agosto: Liga Iglesiana vs. Liga Sanjuanina.

19 de agosto: Libre.

26 de agosto: Liga Sanjuanina vs. Liga Albardón-Angaco.

2 de septiembre: Liga Sanjuanina vs. Liga Iglesiana.

9 de septiembre: Libre.

16 de septiembre: Liga Albardón-Angaco vs. Liga Sanjuanina.

Con un nuevo proyecto deportivo y un cuerpo técnico renovado, la Liga Sanjuanina buscará dejar atrás la frustración de la última edición y volver a posicionarse como una de las selecciones protagonistas del fútbol regional.