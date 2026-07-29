El fallo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), que ratificó la prioridad de uso del 90% de la capacidad incremental de la futura línea de 500 kV para el proyecto Vicuña, comenzó a generar las primeras repercusiones entre las cámaras de proveedores mineros de San Juan. Mientras algunos sectores ya ponen el foco en las oportunidades de negocios que podrían abrirse, otros mantienen su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre el resto de los proyectos y el sistema eléctrico provincial.

Desde la Cámara de Proveedores Regionales Mineros de Iglesia (Capresmi), su presidente Gabriel Paredes aseguró a DIARIO HUARPE que la resolución "no llama poderosamente la atención" porque el proceso ya venía desarrollándose desde hace meses.

Gabriel Paredes, presidente de Capresmi.

"Esperamos comenzar con rondas de negocios para que nuestros proveedores tengan oportunidades laborales y sean insertados. Vemos oportunidades para nuestros asociados", sostuvo.

Paredes explicó que la prioridad ahora pasa por conocer el contenido definitivo de la resolución y avanzar en espacios concretos de vinculación comercial con la empresa. En ese sentido confirmó que la cámara participará de una nueva ronda de negocios prevista para el 10 y 11 de agosto, destinada a servicios de transporte de personal.

"Entregamos nuestra licencia social a cambio de oportunidades reales para todos", afirmó.

Preocupación en Calingasta

La postura es diferente en la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica). Su presidente, José Adolfo Ibaceta, sostuvo que todavía existe "poca claridad" sobre el alcance de la resolución y manifestó preocupación por el futuro de la infraestructura eléctrica y de los demás proyectos mineros.

José Adolfo Ibazeta, presidente de Casemica

"Somos cola de línea. Nos preocupa qué pasará con otros proyectos y con el crecimiento de la demanda", explicó.

Uno de los principales planteos de Casemica es la posibilidad de que la inversión en la nueva infraestructura eléctrica termine recuperándose mediante futuras regalías mineras.

Sin embargo, ese punto fue descartado por la propia empresa.

Ante la consulta de DIARIO HUARPE, fuentes de la empresa Vicuña aseguraron que la obra no se acogerá al régimen provincial de recupero mediante regalías, ya que se trata de infraestructura de transporte eléctrico de jurisdicción nacional integrada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

"Esta obra no se acoge al beneficio del recupero de regalías. La infraestructura de transmisión y transformación eléctrica son obras nacionales, no provinciales, por lo que no existe posibilidad de compensación mediante regalías", indicaron desde la compañía.

Ibaceta también insistió en que la prioridad otorgada a Vicuña no debe transformarse en un uso exclusivo del corredor eléctrico y reclamó inversiones para mejorar la red interna de Calingasta, donde —según afirmó— continúan registrándose cortes de energía pese a la llegada de la línea de 500 kV.

De esta manera, mientras una parte de los proveedores ya comienza a mirar el escenario que podría abrir la resolución para generar nuevos negocios, otra mantiene reparos sobre sus efectos de largo plazo y reclama mayores garantías para el desarrollo equilibrado del resto de la actividad minera en San Juan.