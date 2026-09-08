Lionel Messi vuelve a sacudir el mapa futbolístico europeo con una nueva inversión estratégica de gran magnitud. Según reveló el reconocido diario español MARCA, el astro alcanzó un principio de acuerdo para comprar el CD Eldense. Este histórico equipo milita actualmente en la competitiva Segunda División del fútbol de España.

La millonaria operación económica se maneja de manera directa y sin la intervención de terceras partes o intermediarios. El objetivo principal es afianzar la presencia del jugador en el ámbito profesional del país ibérico a largo plazo. Cabe recordar que este mismo año ya había adquirido el 100% de las acciones del UE Cornellà de la Tercera Federación.

La transacción final se encuentra sujeta a la finalización de diversos trámites legales que ya están en curso. Además, el proceso requiere una auditoría exhaustiva de las cuentas y la autorización formal del Consejo Superior de Deportes. De concretarse este ambicioso negocio, el ídolo argentino dará un nuevo paso fundamental en su exitosa faceta empresarial.

El complejo presente de la institución

La irrupción de esta figura mundial llega en un momento de fuertes movimientos institucionales para el conjunto español. El Eldense atraviesa una marcada crisis deportiva y administrativa en el desarrollo de la actual temporada competitiva. El club había sido comprado recientemente en octubre de 2025 por un grupo inversor de origen colombiano.

Ese consorcio extranjero estaba liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, quien adquirió la totalidad de la entidad. Asimismo, en los últimos meses había trascendido en la prensa el interés del argentino Ricardo Pini por tomar el control. Se especulaba con una oferta de compra formal por una cifra cercana a los €12 millones, equivalentes a unos $13 millones.

En el plano estrictamente futbolístico, el presente del primer equipo resulta muy delicado y genera preocupación en los aficionados. La dirigencia acaba de destituir a Claudio Barragán, convirtiéndolo en el primer técnico saliente de la presente temporada. Tras cosechar apenas dos puntos en cuatro jornadas disputadas, el plantel busca un nuevo entrenador con urgencia.

La expansión global hacia el retiro

Esta eventual incorporación reforzaría una estrategia de expansión global muy ambiciosa y cuidadosamente planificada. El astro viene tejiendo de forma silenciosa su propia estructura deportiva para encarar la etapa posterior al retiro profesional. Su incursión como dueño comenzó tempranamente con proyectos de base como el club Leones de Rosario en la República Argentina.

Posteriormente, potenció sus diversas inversiones mediante una fructífera alianza en el Deportivo LSM de Uruguay junto a Luis Suárez. Fuera del continente americano, el gran salto definitivo lo dio en el mes de abril con la adquisición total del UE Cornellà. Esa tradicional institución catalana es muy reconocida internacionalmente por sus divisiones inferiores y su exitoso modelo de captación.

A toda esta inmensa red internacional se suma su actual acuerdo contractual vigente en la liga de los Estados Unidos. Ese vínculo firmado le garantiza la opción exclusiva de ingresar como propietario minoritario del Inter Miami en el futuro cercano. Así, la potencial compra del Eldense marcaría su escalón más alto en la pirámide competitiva del continente europeo.