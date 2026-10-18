Lionel Messi volvió a llamar la atención fuera de las canchas con una adquisición millonaria. El capitán argentino encargó un exclusivo yate Sunreef Ultima 88, una embarcación de lujo equipada con sauna privado, cuatro camarotes para invitados, amplios espacios de descanso y hasta un garaje destinado a motos acuáticas. Su valor estimado oscila entre los 8 y 9 millones de euros.

El futbolista del Inter Miami eligió un catamarán fabricado por la empresa polaca Sunreef Yachts, reconocida por sus embarcaciones de alta gama. El modelo combina tecnología, comodidad y espacios especialmente diseñados para disfrutar del mar junto a su familia y amigos.

La embarcación tiene 28,40 metros de largo y 9,30 metros de ancho. Su diseño se destaca por los grandes ventanales panorámicos, que permiten aprovechar la luz natural y contemplar el paisaje desde diferentes sectores.

Cómo es por dentro el millonario yate de Messi

Uno de los principales atractivos es la suite principal, que ocupa todo el ancho del barco y cuenta con un sauna privado. Este espacio está diseñado para ofrecer privacidad y comodidad durante las travesías.

Además, dispone de cuatro camarotes adicionales destinados a familiares e invitados, con ambientes modernos y detalles de lujo.

Los sectores comunes incluyen amplios salones, espacios para reuniones y lugares de descanso. La distribución interior busca conectar las comodidades de una residencia de alta gama con la experiencia de navegar.

Sin embargo, uno de los detalles más llamativos se encuentra en la parte posterior del catamarán, donde está ubicado el denominado Ocean Lounge.

Este espacio cuenta con plataformas laterales desplegables que permiten ampliar la superficie disponible y facilitar el acceso directo al agua. También incorpora un garaje especialmente preparado para guardar motos acuáticas y otros elementos destinados a actividades recreativas.

Cuánto cuesta el yate de Lionel Messi

De acuerdo con estimaciones difundidas por medios internacionales, el valor de la embarcación rondaría entre los 8 y 9 millones de euros, aunque el precio definitivo de la unidad encargada por Messi no fue informado oficialmente.

El Sunreef Ultima 88 también ofrece distintas configuraciones tecnológicas, entre ellas sistemas de propulsión híbrida y la posibilidad de incorporar paneles solares.

La unidad encargada por el argentino contará con dos motores de 1.000 caballos de fuerza cada uno, una característica que permitirá combinar potencia y maniobrabilidad durante la navegación.

El negocio detrás de la nueva adquisición

El nuevo catamarán no estará destinado exclusivamente al descanso familiar. Según trascendió, también se incorporará a MIM Ocean, el emprendimiento de alquiler de embarcaciones de lujo que Messi desarrolla junto a Med Cat Yachts en las Islas Baleares, España.

De esta manera, el futbolista continúa ampliando sus inversiones fuera del fútbol, con negocios vinculados al turismo y la hotelería de alta gama.

Con esta adquisición, Messi se suma a otras figuras del deporte relacionadas con Sunreef Yachts, entre ellas Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Fernando Alonso y Robert Lewandowski.

Aunque el encargo ya fue anunciado, la embarcación todavía se encuentra en proceso de construcción, por lo que el argentino deberá esperar para disfrutar de su nuevo yate.