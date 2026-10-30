Lionel Messi tiene decidido continuar su carrera en Inter Miami y no contempla, por ahora, regresar al fútbol argentino. Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, quien descartó que existan negociaciones para que el capitán de la Selección argentina se incorpore a Newell’s Old Boys.

La información surgió en medio de los rumores sobre un posible regreso del rosarino al club en el que comenzó a jugar al fútbol, una posibilidad que volvió a instalarse luego de su despedida de la Selección argentina. Sin embargo, de acuerdo con Romano, Messi está cómodo en Estados Unidos y su prioridad es respetar el contrato que tiene vigente con el equipo de Florida.

Messi quiere cumplir su contrato hasta 2028

En un video publicado este viernes, Romano explicó que no hay conversaciones para que el futbolista deje Inter Miami ni para que se concrete una eventual cesión a Newell’s.

“Messi está muy feliz en Inter Miami. Messi y su familia están absolutamente involucrados en este proyecto y muy felices allí”, sostuvo el periodista.

El vínculo del delantero con la franquicia estadounidense se extiende hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Según Romano, la intención del jugador es cumplirlo en su totalidad y recién más adelante evaluar qué hará después de esa fecha.

Incluso, el periodista dejó abierta la posibilidad de que Messi continúe en el club más allá de 2028, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá exclusivamente del futbolista.

Por qué volvió a hablarse de Newell’s

La posibilidad de que Messi vista la camiseta de Newell’s es una ilusión recurrente entre los hinchas del club rosarino. El futbolista nació en Rosario y dio sus primeros pasos en las divisiones infantiles de la institución antes de trasladarse a Barcelona, cuando tenía 13 años.

En los últimos días, distintas versiones plantearon la posibilidad de que pudiera regresar mediante un préstamo desde Inter Miami. Sin embargo, Romano fue contundente al descartar esa alternativa: no habría negociaciones ni posibilidades concretas de que se concrete.

Su presente en Estados Unidos

Mientras se define su futuro a largo plazo, Messi continúa enfocado en la competencia con Inter Miami y en sus proyectos personales. Entre ellos está la Messi Cup, un torneo juvenil que reúne a equipos y promesas del fútbol internacional.

El rosarino también tiene por delante la recta final de la temporada de la MLS, con el objetivo de avanzar en los playoffs. Por ahora, su continuidad en Estados Unidos aparece como el escenario más firme, mientras que un regreso a la Argentina queda fuera de sus planes inmediatos.