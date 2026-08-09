Lionel Messi despidió a su padre Jorge en una ceremonia íntima en Rosario

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue despedido este domingo en una ceremonia íntima realizada en el Cementerio Parque El Prado, en la localidad de Pérez. El predio se encuentra en las inmediaciones de Rosario, donde la familia del futbolista realizó el último adiós.

La ceremonia concluyó durante el mediodía y contó con la presencia de Lionel Messi y su círculo familiar más cercano. El encuentro se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con absoluta privacidad para los allegados.

Lionel Messi y el último adiós

Tras finalizar la ceremonia, Lionel Messi y sus familiares abandonaron el cementerio en medio de un importante operativo de seguridad. El procedimiento tuvo como objetivo preservar la intimidad de la familia durante un momento especialmente doloroso.

Jorge Messi tenía 68 años y permanecía internado en Rosario antes de su fallecimiento. Su figura estuvo estrechamente vinculada a la carrera de Lionel desde los primeros años del futbolista y fue una presencia fundamental durante su recorrido profesional.

Mensajes y repercusiones

La noticia generó repercusiones en el mundo del fútbol y entre quienes acompañaron la trayectoria de Lionel Messi. Las muestras de afecto y condolencias se multiplicaron luego de conocerse el fallecimiento de su padre.

La familia optó por realizar una despedida privada, lejos de las cámaras y con la presencia de un grupo reducido de familiares y personas cercanas. De esta manera, el último adiós a Jorge Messi se desarrolló con el máximo nivel de reserva en el Cementerio Parque El Prado.