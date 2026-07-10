La influencia del fútbol mundial llegó hasta las oficinas del Registro Civil de Chile, donde una tendencia llamó la atención de las autoridades: cada vez más padres eligen para sus hijos los nombres de sus máximos ídolos deportivos.

El fenómeno está encabezado por Lionel Messi, capitán de la Selección argentina y una de las figuras más reconocidas de la historia del fútbol. De acuerdo con los registros oficiales, en Chile hay 4.085 bebés y personas inscriptas con el nombre Lionel, mientras que otras 45 fueron anotadas directamente con el apellido Messi como primer nombre.

La admiración por el astro argentino se mantiene vigente y refleja el impacto cultural que tuvo su trayectoria, especialmente después de la conquista del Mundial de Qatar 2022 y su presencia como referente del fútbol internacional.

Mbappé, Ronaldo y las grandes figuras que inspiran nombres

El francés Kylian Mbappé también cuenta con seguidores que decidieron llevar su admiración a los registros oficiales. En Chile existen dos personas inscritas con el nombre Mbappé y otras 972 llamadas Kylian.

Otro caso destacado es el de Cristiano Ronaldo. El portugués mantiene una fuerte presencia entre los nombres elegidos por las familias chilenas: 2.208 personas llevan el nombre Ronaldo y 341 fueron registradas como Cristiano.

La selección inglesa también aparece entre las preferencias. El delantero Harry Kane inspiró a padres que anotaron a 1.923 ciudadanos con el nombre Harry y a otros 85 directamente como Kane.

Las nuevas generaciones también tienen sus ídolos

Las figuras más jóvenes del fútbol europeo ya comienzan a dejar su marca en los registros chilenos.

Jude Bellingham, mediocampista del Real Madrid y una de las grandes promesas del fútbol mundial, cuenta con 199 personas llamadas Jude y dos casos registrados con el apellido Bellingham.

En tanto, la aparición de nuevas estrellas del Barcelona también empieza a reflejarse en las elecciones familiares. El nombre Yamal suma 177 inscripciones, mientras que Lamine ya cuenta con sus primeros dos registros en Chile.

El Registro Civil pidió responsabilidad al elegir nombres

Ante esta tendencia, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, Omar Morales Márquez, recordó que la legislación permite una amplia libertad para que los padres puedan elegir los nombres de sus hijos.

Sin embargo, explicó que existen límites establecidos por la normativa para evitar nombres que puedan resultar ofensivos, ridículos o que generen algún tipo de perjuicio para la persona durante su vida.

“La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña”, señaló el funcionario.

Desde el organismo destacaron que los nombres forman parte de la identidad de cada persona y que, aunque la normativa es flexible, la elección debe realizarse teniendo en cuenta que acompañará al niño o niña durante toda su vida.