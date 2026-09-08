Lionel Messi volvió a aparecer entre los nominados al Balón de Oro 2026, pero la presencia argentina en la gala de France Football irá mucho más allá del capitán de la Selección.

La lista difundida este martes incluye también a Lautaro Martínez entre los candidatos al premio principal, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez fue seleccionado entre los diez arqueros que competirán por el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor guardameta de la temporada.

Messi y Lautaro, por el premio mayor

Messi aparece en la nómina de candidatos al Balón de Oro masculino, que distingue al mejor futbolista de la temporada. El rosarino buscará volver a quedarse con el reconocimiento después de haberlo conquistado por última vez en 2023.

A su lado estará Lautaro Martínez, quien también fue incluido entre los candidatos. El delantero del Inter ya había sido nominado en ediciones anteriores y vuelve a formar parte de la carrera por el premio más importante que entrega France Football.

La lista conocida hasta el momento también incluye figuras como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham y Luis Díaz, entre otros.

Dibu Martínez, candidato al Trofeo Yashin

La tercera presencia argentina estará en el arco. Emiliano “Dibu” Martínez fue elegido entre los diez candidatos al Trofeo Yashin 2026.

El arquero argentino, actualmente en Chelsea, competirá por el premio contra Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.

Para Martínez será una nueva oportunidad de quedarse con una distinción que ya ganó en 2023 y 2024.

Tres argentinos en la gala

De esta manera, Argentina vuelve a tener una fuerte presencia en las principales categorías individuales de la ceremonia: Messi y Lautaro competirán por el Balón de Oro, mientras que el Dibu buscará nuevamente ser elegido como el mejor arquero del mundo.

La ceremonia de la 70ª edición del Balón de Oro se realizará el 26 de octubre en Londres, donde se conocerán finalmente los ganadores de las distintas categorías.