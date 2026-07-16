La Selección argentina consiguió una histórica clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra con una remontada sobre el final del partido. Luego del encuentro, Lionel Messi dejó atrás la euforia por el triunfo y comenzó a enfocarse en el próximo desafío: el duelo decisivo frente a España.

El capitán argentino destacó el nivel del conjunto europeo y aseguró que espera una final muy equilibrada entre dos de las mejores selecciones del torneo.

"España es una selección enorme, con grandísimos jugadores y con juego. Una selección que conozco bien", expresó Messi en diálogo con TyC Sports.

El recuerdo de su historia con Barcelona

Durante la entrevista, el capitán explicó que conoce muy bien a varios de los futbolistas españoles por su extensa etapa en el Barcelona, club en el que desarrolló gran parte de su carrera entre 2004 y 2021.

"Conozco a los jugadores también, me los he enfrentado. Los sigo".

Messi también recordó el vínculo que mantiene con la institución catalana y remarcó que muchos de los actuales integrantes de la selección española surgieron o juegan en ese club.

"Varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo".

Una final muy pareja

Para cerrar su análisis, el capitán argentino dejó en claro que no espera un partido sencillo y anticipó una definición muy disputada.

"Así que, un partido especial. Una final del mundo que imagino va a ser muy igualado todo".

Argentina buscará este domingo defender el título conquistado en Qatar 2022, mientras que España intentará volver a levantar la Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010. El esperado enfrentamiento reunirá a dos de las selecciones con mejor rendimiento del certamen y definirá al campeón del Mundial 2026.