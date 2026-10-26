Lionel Messi no asistió este lunes 26 de octubre a la ceremonia del Balón de Oro 2026, que se celebra en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Pese a encontrarse entre los 30 futbolistas nominados, el capitán argentino decidió permanecer en Estados Unidos debido a la intensa agenda de viajes y compromisos deportivos que acumuló durante los últimos días.

La ausencia del rosarino generó sorpresa, especialmente porque se trata de una edición especial que celebra los 70 años del prestigioso reconocimiento entregado por la revista France Football. Messi, máximo ganador de la historia con ocho estatuillas, volvió a integrar la lista de candidatos tras su destacada actuación en el Mundial 2026.

La decisión estuvo relacionada principalmente con el desgaste de los viajes recientes. Durante la última semana, el futbolista estuvo en España para participar de las actividades vinculadas al Premio Princesa de Asturias y posteriormente regresó a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

El sábado 24 de octubre, el equipo estadounidense cayó por 2-0 frente a New York Red Bulls, en un encuentro que también formó parte de la apretada agenda del argentino.

Messi se quedó en Miami y asistió a un partido de Boca

Mientras las principales figuras del fútbol internacional se reunían en Londres, Messi permaneció en Miami, donde participó de las actividades de la Messi Cup, el torneo juvenil que lleva su nombre.

Durante la jornada de este lunes, el rosarino presenció el encuentro entre Boca Juniors y UE Cornellà, correspondiente a la competencia internacional. Su presencia en el predio confirmó que había decidido priorizar sus compromisos en Estados Unidos por encima de la ceremonia.

Además, el Inter Miami tiene previsto recibir a FC Cincinnati este miércoles 28 de octubre, por lo que sumar otro viaje internacional habría complicado todavía más su calendario deportivo.

Messi busca su noveno Balón de Oro

A sus 39 años, Lionel Messi continúa siendo uno de los nombres destacados del fútbol mundial. El argentino recibió el Balón de Oro en ocho oportunidades: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

En esta edición, su candidatura estuvo respaldada por su rendimiento en el Mundial 2026, donde Argentina alcanzó la final y terminó como subcampeona tras perder por 1-0 frente a España. Durante el certamen, el rosarino convirtió ocho goles y fue una de las principales figuras del seleccionado.

La representación argentina en la ceremonia también incluyó a Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, quien terminó en el puesto 22 del ranking masculino.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez figura entre los candidatos al Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año.

Aunque Messi no estuvo presente en Londres, su nombre volvió a formar parte de la ceremonia más importante de los premios individuales del fútbol, en una edición que reúne a las principales estrellas internacionales.