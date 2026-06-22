El presente de Lionel Messi vuelve a generar repercusiones en todo el mundo. Después de su impactante debut en el Mundial 2026, donde marcó los tres goles de la victoria argentina ante Argelia, surgió una noticia que entusiasma a los hinchas del Barcelona: el club catalán trabaja en un homenaje especial para brindarle al rosarino la despedida que nunca pudo tener cuando dejó la institución en 2021.

La salida de Messi del conjunto azulgrana estuvo marcada por la crisis económica que atravesaba la entidad española y por la imposibilidad de renovar su contrato. Aquella partida se produjo de manera abrupta y sin un reconocimiento multitudinario en el estadio que lo vio convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Desde entonces, dirigentes y aficionados consideran que quedó una deuda emocional con el máximo ídolo de la historia del club.

Según las versiones que circulan en España, la dirigencia del Barcelona analiza desde hace tiempo la organización de un partido homenaje. La propuesta contempla un amistoso entre el equipo catalán y el Inter Miami, club en el que actualmente juega Messi y con el que renovó recientemente su contrato.

La idea inicial era realizar el evento en el corto plazo, aunque distintas fuentes señalan que podría concretarse recién en 2027, una vez finalizadas completamente las obras de remodelación del Camp Nou. De esa manera, el encuentro también serviría como una de las grandes celebraciones por la reapertura definitiva del estadio.

El valor simbólico del homenaje sería enorme. Los directivos buscan que el capitán argentino pueda despedirse de los aficionados en el escenario donde construyó una carrera legendaria, conquistó decenas de títulos y rompió innumerables récords. Incluso se analiza una imagen que ya despierta ilusión entre los fanáticos: que Messi dispute algunos minutos con la camiseta del Barcelona y otros con la del Inter Miami durante el mismo partido.

Por el momento no existe una confirmación oficial sobre la fecha del evento, pero la posibilidad gana fuerza en Cataluña. Mientras tanto, Messi continúa enfocado en la Copa del Mundo con la Selección argentina, en lo que representa su sexto Mundial y probablemente el último de su carrera.

A sus casi 39 años, el rosarino sigue escribiendo capítulos históricos dentro de la cancha. Y aunque todo indica que pondrá fin a su carrera profesional en Inter Miami, Barcelona sueña con regalarle el adiós que millones de hinchas consideran una cuenta pendiente desde aquella emotiva conferencia de despedida de agosto de 2021.