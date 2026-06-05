Lionel Messi presentó los botines que usará en su último Mundial de fútbol

La expectativa por el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sigue en aumento, y en las últimas horas sumó un capítulo de altísimo impacto estético y emocional. El capitán del conjunto nacional, Lionel Messi, presentó de manera oficial el calzado exclusivo que utilizará durante la competencia que marcará su sexta y última participación histórica en la máxima cita del fútbol ecuménico. El nombre elegido para el modelo lo dice todo: "El último tango".

Un diseño con ADN argentino y toques futuristas

La presentación del nuevo calzado se estructuró a través de un recorrido visual por los momentos más gloriosos de la ilustre carrera del astro rosarino. El diseño de los botines logra fusionar una estética marcadamente futurista con profundas reminiscencias del pasado, entrelazando detalles innovadores que rinden un sincero homenaje a las raíces y los inicios del crack en su Rosario natal.

En cuanto a la paleta cromática, el color blanco predomina de manera absoluta sobre la superficie del botín, complementándose con sutiles detalles en tonos celestes y trazos dorados. La disposición de los colores emula la bandera de nuestro país y celebra el presente de la "Pulga" como el vigente campeón del mundo.

El inicio del fin para la era del diez

El debut oficial de los dirigidos por Lionel Scaloni en el certamen tendrá lugar el próximo martes 16 de junio, cuando la Albiceleste enfrente a Argelia en la ciudad de Kansas City. Ese encuentro no sólo significará el puntapié inicial para la defensa de la histórica corona obtenida en Qatar 2022, sino que marcará el principio del fin para la trayectoria mundialista de Messi.

Con este calzado diseñado a la medida de su leyenda, el mejor jugador del planeta buscará escribir el capítulo final de su romance con la Copa del Mundo, un torneo que lo tiene como el máximo estandarte de la historia del deporte argentino y global.