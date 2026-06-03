Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su extraordinaria carrera al ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una de las distinciones más importantes del ámbito deportivo y cultural de España. El jurado lo eligió entre 27 candidaturas de 12 nacionalidades diferentes.

Al anunciar el fallo, la Fundación Princesa de Asturias destacó el “deslumbrante talento” del futbolista argentino, su “excepcional trayectoria deportiva” y la labor solidaria que desarrolla desde hace años para promover el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad. También resaltó su humildad, su constancia y su compromiso con el juego colectivo.

Actualmente jugador del Inter Miami CF y capitán de la Selección Argentina, Messi recibe este premio a pocos meses de disputar su sexto Mundial, una marca que agranda aún más su legado dentro del fútbol internacional.

El rosarino construyó gran parte de su carrera en el FC Barcelona, donde disputó 778 partidos, convirtió 672 goles y conquistó 35 títulos. A esos logros se suman sus conquistas con la Selección Argentina, entre ellas la histórica Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes distingue desde 1987 a deportistas e instituciones que hayan contribuido de manera extraordinaria al desarrollo y difusión del deporte, además de representar valores ejemplares para la sociedad. Entre sus anteriores ganadores figuran figuras como Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carolina Marín y Serena Williams.

La ceremonia de entrega se realizará en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo y contará con la presencia de la familia real española. El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.