Lionel Messi fue protagonista este viernes de una jornada especial en España al recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una de las distinciones internacionales más relevantes. El futbolista argentino participó de los actos oficiales en Oviedo y compartió la ceremonia con la familia real española, encabezada por el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Antes de la gala central, Messi recibió la insignia que acredita el reconocimiento durante una recepción oficial en el Hotel de la Reconquista. La entrega estuvo a cargo de la princesa Leonor, quien recibió por primera vez en solitario a los galardonados de esta edición.

La ceremonia principal se realiza en el Teatro Campoamor de Oviedo y reúne a personalidades de distintas disciplinas, entre ellas la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes y representantes del estudio de animación Studio Ghibli.

Un premio que trasciende los títulos

El jurado distinguió a Messi por su excepcional trayectoria deportiva y por su trabajo solidario para promover el acceso a la educación y la salud de niños en situación de vulnerabilidad. El reconocimiento no se limita a sus logros dentro de la cancha, sino que también contempla el impacto social de su carrera.

Con este galardón, el rosarino se convirtió en el primer futbolista en recibir individualmente el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. En 2012, los españoles Iker Casillas y Xavi Hernández habían obtenido la distinción de manera conjunta.

El premio fue anunciado el 3 de junio de 2026. La distinción incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Una visita breve antes de volver a Estados Unidos

Messi llegó a Asturias el jueves junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y mantuvo una agenda de actividades oficiales. También participó de un encuentro con estudiantes y jóvenes, una actividad que despertó gran expectativa entre los seguidores del futbolista.

La visita tiene una duración acotada, ya que el argentino tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami y continuar con la temporada de la Major League Soccer.

Así, el reconocimiento en Oviedo suma un nuevo capítulo a la trayectoria de Messi, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 y ganador de múltiples títulos a nivel de clubes.