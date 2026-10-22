Lionel Messi protagonizó un momento emotivo durante su llegada a Oviedo, España, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. En una entrevista con la agencia EFE, el futbolista recordó a su padre, Jorge Messi, quien falleció en agosto, y contó la ilusión que tenía por este reconocimiento.

“Mi padre estaba muy ilusionado con este premio, seguramente lo está disfrutando”, expresó el capitán argentino, al referirse a un galardón que considera especial porque reconoce no solo su trayectoria dentro de la cancha, sino también otros aspectos de su recorrido.

Según relató, Jorge estaba muy feliz por la distinción y le insistía en que viajara a España para recibirla personalmente, a pesar de las dificultades que podía generar el calendario de partidos de su equipo, el Inter Miami.

Un premio que va más allá del fútbol

Messi destacó el significado del reconocimiento y señaló que su valor trasciende los resultados deportivos y los títulos obtenidos durante su carrera.

El rosarino también habló de los valores que recibió de sus padres y que hoy intenta transmitirles a sus tres hijos junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.

En ese sentido, mencionó el compromiso, el respeto y la solidaridad como parte de la educación familiar que marcó su vida. El futbolista también recordó su paso por el Barcelona, al que definió como el club de su vida, y remarcó que su formación allí no se limitó a jugar al fútbol.

“Cuando uno está ahí no es solo jugar al fútbol, sino que el fútbol es una consecuencia de muchas cosas que se tienen que hacer”, reflexionó sobre las responsabilidades que acompañan a un deportista dentro y fuera del campo.

La competitividad y la búsqueda de la excelencia

Durante la entrevista, Messi también se refirió a su mentalidad competitiva y a la importancia del entrenamiento para alcanzar el máximo nivel.

“Se entrena como se juega, no son solo palabras”, sostuvo. Además, reconoció que desde chico tuvo una fuerte necesidad de ganar y mejorar, incluso durante los partidos informales de los entrenamientos.

Para el argentino, la preparación diaria es una parte fundamental del rendimiento, porque permite llegar a la competencia con más herramientas y posibilidades de responder ante las exigencias.

Un reconocimiento a su trayectoria y su compromiso social

La Fundación Princesa de Asturias distinguió a Messi por su trayectoria deportiva y por su compromiso solidario, especialmente a través de iniciativas vinculadas con la educación y la salud infantil.

El futbolista participará de las actividades previstas en Oviedo y recibirá el galardón durante la ceremonia oficial del viernes 23 de octubre, presidida por la familia real española.

La distinción tendrá para él un significado personal adicional: la ilusión que su padre había depositado en este momento. En medio de un nuevo reconocimiento internacional, Messi volvió a poner en primer plano a su familia y el legado que busca mantener presente en su vida cotidiana.