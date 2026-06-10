Lionel Messi regresó en el duelo de la Selección Argentina ante Islandia y en menos de dos minutos se anotó en la columna goleadora, un ingreso donde despejó todas las dudas sobre su estado físico antes del Mundial 2026 y rompió un nuevo récord que durante casi 70 años perteneció a Ángel Labruna.

Cuando el reloj de juego marcó 69:04 entró al campo de juego el astro rosarino para su encuentro 199 con el seleccionado nacional, al ingresar en lugar de Giuliano Simeone. Solo 53 segundos tardó en hacer sentir su presencia ya que con un brillante pase habilitó a Lautaro Martínez, que recibió una infracción dentro del área al disparar y el referí no dudó en sancionar penal en favor del combinado nacional.

Contrario a lo sucedido en el primer partido del Mundial de Rusia 2018, Messi logró expulsar a sus demonios y consiguió marcar de penal ante el seleccionado nórdico, un fuerte disparo cruzado imposible de contener para Olafsson y que significó el 2-0 en favor de la Albiceleste a los 71:03.

Este es el gol número 117 para Messi con el combinado nacional, el cual le permite romper el récord de Ángel Labruna como el goleador más longevo con el manto de la Albiceleste al convertir a sus 38 años ,11 meses y 18 días; dejando atrás la marca que estableció el Feo al marcar con 38 años con nueve meses y 10 días ante Brasil por la Copa Roca en 1957.